Drag Race italia: Quarta puntata tra sfide di make up, travestimenti da dive e passerelle anni ‘80

Ospiti di puntata: Donatella Rettore, Giancarlo Commare e Vincenzo De Lucia episodio disponibile dall’8 dicembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+

Continua la gara di DRAG RACE ITALIA, la prima edizione italiana del talent show creato dalla star statunitense RuPaul, con la quarta puntata, disponibile da mercoledì 8 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+.

La competizione, condotta dalla drag queen Priscilla, dall’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e dall’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, si fa sempre più avvincente con sfide di make up, travestimenti da dive e passerelle anni ‘80.

Si parte con la prima sfida tutta da ridere: per la mini-challenge le sette drag queen rimaste in gara – Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba – dovranno cimentarsi in un perfetto make up con una piccola difficoltà, l’essere completamente al buio: chi sarà in grado di eseguire un trucco perfetto nell’oscurità? E ancora, arriva in Italia una delle più famose challenge del programma di RuPaul, il famoso Snatch Game in cui le concorrenti si metteranno alla prova nel impersonificare dive e celebrities, accompagnate dall’attore Vincenzo De Lucia nelle vesti di Barbara D’Urso. E infine, un favoloso runway a tema anni 80 commentato dai giudici insieme alla cantante Donatella Rettore e all’attore Giancarlo Commare. Diventare la prima Italia’s Drag Superstar è un percorso pieno di insidie: chi riuscirà a brillare?

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.

