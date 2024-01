Due nuovi indirizzi all’Istituto ‘Florio di Erice’: il Tecnico-Agrario e il Liceo del Made in Italy

Si svolgerà domenica 21 gennaio alle ore 16, nella sede centrale di via Barresi, a Casa Santa Erice, l’Open Day dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” che presenta quest’anno due importanti novità in merito all’offerta formativa per il prossimo anno scolastico 2024/25: l’indirizzo Tecnico Agrario con l’attivazione dell’articolazione Produzioni e Trasformazioni e il liceo del Made in Italy.

Si chiude così la filiera che qualifica il settore agroalimentare: dalla produzione alla trasformazione alla valorizzazione attraverso le strategie di comunicazione e marketing.

Questi i tre percorsi attivi presso l’istituzione scolastica: l’indirizzo Professionale per l’ospitalità e l’enogastronomia, l’indirizzo Tecnico-agrario, e il liceo del Made in Italy, che sono interconnessi e hanno come valore aggiunto il know how strutturato costruito negli anni, la capacità della scuola di interlocuzione con il territorio e gli stakeholders, e la realizzazione di un’azione di sistema che mette in rete diverse componenti della filiera finalizzata alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e territoriale.

Per l’occasione saranno specificati gli indirizzi di studio, le discipline, le prospettive future e i profili di uscita di ogni percorso. “Non mancherà l’aspetto ludico – specifica la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – che metterà ai fornelli i nostri futuri studenti in una competizione culinaria dedicata ai piatti e alle bevande della salute”.

Un appuntamento importante per gli alunni e le famiglie, un’occasione per capirne di più e scegliere consapevolmente.



La Dirigente Mandina ringrazia l’USR Sicilia e l’Assessorato Regionale alla Istruzione e alla Formazione per aver accolto e sostenuto le proposte pervenute dal ‘Florio’, che rappresentano per tutto il territorio una risposta concreta al fabbisogno formativo della comunità trapanese e provinciale.

Com. Stam. + foto