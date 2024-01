È in libreria “Marta”, il nuovo romanzo di Stefano Mondini

È in libreria e negli store online “Marta”, il nuovo romanzo del doppiatore e autore Stefano Mondini, edito dalla nuova casa editrice Be Strong Edizioni. Un romanzo che regala suspense e intrecci, che ha come protagonista una diciassettenne timida e obesa, ma brillante e riservata.

L’autore Stefano Mondini vive a Roma. Doppiatore dal 1984 dà la voce a personaggi come Richard Webber di Grey’s Anatomy, il preside Skinner ne I Simpson, Mike di Breaking bad e Better call Saul e tantissimi altri. Direttore del doppiaggio dal 2000, è anche attore e regista teatrale. Marta è il suo quarto romanzo.

Sinossi

Marta ha diciassette anni, timida e obesa, ma anche brillante e molto riservata.

Figlia di Luciana, ragazza madre che lavora come donna di servizio in un albergo, viene rapita. Perché? Non è bella, non è ricca. Apparentemente non c’è alcun motivo per il suo rapimento. L’ispettore Tucci si attiva immediatamente per trovarla e col tempo intreccia una relazione con la madre della ragazza.

Ma chi è Jack, il suo carceriere? Che cosa vuole da lei? Perché non si fa vedere?

La casa editrice

Be Strong Edizioni nasce nel gennaio 2023 dalla fondatrice Eleonora Marsella con un obiettivo ambizioso: scovare rarità e condividerle col prossimo. Ci sarà spazio per ogni genere, lingua, stile. Sito: https://bestrongedizioni.it/ E-mail: manoscritti@bestrongedizioni.it

