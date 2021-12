Emergenza incendi, finanziata la messa in sicurezza delle zone a rischio di Monreale Piana degli Albanesi e Altofonte

Caputo (FI): “soddisfatto per la condivisione del mio emendamento a tutela del territorio” Palermo: “Grazie ai decreti firmati dal Dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, sono stati finanziati gli interventi per la messa in sicurezza dei percorsi che permettono l’accesso alle zone colpite o a rischio di eventi calamitosi nei comuni di

Monreale, Piana degli Albanesi e Altofonte. Ricordo che subito dopo i gravi incendi che avevano devastato gran parte di tali territori, in sinergia con l’assessore al Bilancio Gaetano Armao e la Commissione Bilancio all’Ars, sono state reperite le risorse per ristabilire gli equilibri ambientali e geologici. Sono stati inoltre garantiti gli interventi straordinari per mettere in sicurezza le strade e consentire in futuro immediati interventi dei mezzi antincendio o per fare fronte a eventuali calamità naturali”. A darne notizia è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, primo firmatario dell’emendamento all’art. 29 comma 2 della legge di Bilancio n.9 del 15 aprile 2021, che ha previsto un finanziamento di 1 milione di euro in favore dei Comuni colpiti dagli incendi del 30 agosto 2020 per il pieno ripristino dei servizi di pubblica utilità. Il regime d’aiuto del “Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014-2020” Asse prioritario 2 “Riduzione e gestione dei rischi ambientali”, fa riferimento agli eventi calamitosi registrati nell’agosto 2020 lungo il monte Moharda.

“Nella fattispecie – continua il Parlamentare – sono previsti 300 mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade secondarie di penetrazione nel demanio forestale comunale nella frazione di Pioppo e Pizzo Neviera (Villaggio Montano) e nella frazione di San Martino delle Scale. 100 mila euro per i lavori di ripristino della pubblica illuminazione nelle vie Valle Malva, Moardella – C.so Piano Renda, Poggio S. Francesco, Petraro e la sostituzione dei quadri elettrici di via Case Stazione – C.da Torrettella e C.da Buttafuoco del comune di Altofonte, oltre a 285 mila euro per i lavori di messa in sicurezza dell’immobile adibito a vasca raccolta acque denominato Siggiaro. Un importo di 315 mila euro, invece, sarà destinato al territorio di Piana degli Albanesi per gli interventi messa in sicurezza della strada vicinale San Mercurio al fine di garantire un percorso alternativo ai mezzi antincendio per raggiungere l’area boschiva contrade Saravulli ed Argomesi”.

“Sono soddisfatto – conclude Caputo – per la conclusione dell’iter burocratico e per il lavoro sinergico svolto dal Governo regionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Amministrazioni dei comuni interessati, con la piena collaborazione delle competenti commissioni parlamentari e con la condivisione dell’Aula che ha ritenuto di dovere privilegiare interventi a salvaguardia dei livelli di sicurezza dei territori colpiti dagli incendi. Auspico pertanto che i lavori vengano consegnati a breve. Tali interventi, permetteranno non solo agli operatori di raggiungere con sicurezza e in minor tempo le aree boschive colpite dai possibili eventi calamitosi, ma di ripristinare le aree già danneggiate a causa degli ultimi incendi. Adesso continuerò a stare vicino agli Amministratori comunali e ai loro uffici per la realizzazione in tempi brevi delle operazioni progettuali e di gara. Colgo l’occasione per rinnovare il mio plauso ai colleghi deputati per aver condiviso il mio emendamento che servirà a potenziare un importante servizio di pubblica utilità, mettendo da parte differenziazioni politiche o territoriali, segno di grande maturità e di attenzione alle comunità locali”.

