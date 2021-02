Debutta in veste di cantautore il giovane rossanese Simone Russo, in arte Simone. Mercoledì 10 febbraio sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali streaming il singolo ”Medusa”.

Il brano è il pezzo con il quale Simone si presenta nel panorama musicale in doppia veste di autore e interprete. Il testo ruota attorno al sentimento di abbandono che si prova quando un rapporto morboso e ossessivo giunge al termine. I suoni sono il risultato della fusione di vari generi, muovendo tra sinfonie arabo-pop e atmosfere latine.

«”Medusa” l’ho scritta in un periodo di ormai ordinario isolamento, parla di come ci si sente a essere lontani dalle aspettative che ci circondano e dalle relazioni tossiche camuffate in legami viscerali, di come a volte lo stare soli ci rende liberi, di quanto sia importante ascoltare la melodia che è dentro di noi e lasciare che ci guidi tra le strade della vita. Se non fosse così, non ci sarebbe alcuna differenza tra noi e le statue – commenta Simone –. Il brano è un omaggio alla libertà, all’indipendenza e alle cose belle che siamo in grado di fare anche nei momenti più bui…».

Simone (Simone Russo) nasce a Rossano il 17 febbraio 1999. Tra le sue ultime tracce in veste di autore e co-autore ci sono “Oceano Mare” (con la partecipazione autorale di Valerio Carboni), “Non Diciamolo Alla Nonna” e “Quelli Come Noi” (prodotta da Adriano Pennino), cantati da Jennifer Bezzi. “Medusa” segna il suo debutto in veste di cantautore.

