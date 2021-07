La Scuola Italiana Cani Salvataggio opera a livello nazionale con più di 400 Unità Cinofile ed è presente in Sicilia con 20 unità operative per pattugliare alcune delle coste più importanti dell’Isola:

La missione è sorvegliare e assistere i bagnini, con un duplice risultato: fare prevenzione e avvicinare le persone al rispetto del mare e del mondo animale, specialmente i più piccoli – spiega Roberto Perez, referente SICS per la Sicilia Orientale – una grande opportunità per noi e per la collettività, motivo per cui ringraziamo l’Amministrazione comunale e l’RG Naxos Hotel per la sinergia mostrata». Volontariato che vede protagonista l’associazione nei fine settimana di luglio e agosto sulle spiagge di Mondello (Palermo) e quella di Recanati (Giardini Naxos). E vedrà attivo il gruppo anche nelle spiagge libere numero 2 e 3 della Plaia di Catania nel mese di agosto. Un impegno a 360° – con una media di 30 salvataggi l’anno a livello nazionale – che vede all’opera cani e volontari per un’estate in tutta sicurezza: «Abbiamo tutti il brevetto di primo soccorso BLSD e le nostre postazioni sono munite di defibrillatore. Aggiornamento e addestramento sono per noi una costante durante tutto l’anno – continua Perez – i cani dalle zampe palmate, come Terranova, Labrador e tutta la famiglia dei Retriever, sono per noi un grandissimo supporto. Per la loro struttura fisica sono di fondamentale aiuto nel riportare le persone a riva, riuscendo a trainare fino a tre persone, in alcuni casi anche a bordo di canotti o pattini».

«Il Gruppo Russotti Gestioni Hotels ha voluto fortemente questa partnership, che rientra perfettamente nel nostro progetto di responsabilità sociale e corporativa – dichiara Patrizia Candela, general manager di due delle strutture siciliane del Gruppo, tra cui l’RG Naxos Hotel di Giardini Naxos – il tutto è nato dall’idea di diventare pet friendly, aprendo i nostri spazi agli ospiti a quattrozampe e, contestualmente, supportando il Comune nell’attività di supervisione di un tratto di costa così importante. Abbiamo scelto di essere parte attiva mettendo a disposizione le nostre aree per la preparazione invernale e ospitando i volontari nei fine settimana». I vantaggi? «Maggiore sicurezza per tutti e avvicinamento di famiglie e bambini agli animali. Un’attività di sensibilizzazione che continueremo anche durante la stagione invernale, avviando una serie di incontri nelle scuole per illustrare il progetto SICS ai più piccoli. Questo – conclude Candela – nel pieno rispetto della vision del Gruppo. La nostra, infatti, non vuole essere solo una struttura ricettiva, ma dialogare col territorio e con le istituzioni per implementare e potenziare l’attività di promozione sociale e culturale».

GIARDINI NAXOS, POSTAZIONI CON DEFIBRILLATORE E BAGNINI A QUATTROZAMPE PER UN’ESTATE IN SICUREZZA

Servizio attivo fino al 30 Agosto tutti i sabati e le domeniche

Com. Stam.