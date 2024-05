MARSALA – Guasti alla condotta di acqua potabile. Il sindaco Grillo chiede la collaborazione dell’Ispettorato delle Foreste

Guasti alla condotta di acqua potabile. Il sindaco Grillo chiede la collaborazione dell’Ispettorato delle Foreste per fronteggiare l’emergenza idrica. Riscontro positivo immediato

Con una nota inviata all’Ispettorato provinciale delle Foreste – portata a conoscenza anche della Prefettura di Trapani – il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ivan Gerardi hanno rappresentato l’urgenza di un intervento per fronteggiare l’emergenza idrica a Marsala. E ciò a seguito del doppio guasto verificatosi ieri alla condotta idrica primaria di adduzione dell’acqua potabile, in contrada Pastorella, che – di fatto – ha interrotto la regolare erogazione idrica alla cittadinanza. Le poche autobotti comunali faticano ad assicurare i servizi primari – scuole, ospedali, attività commerciali, etc… – e, pertanto – scrive l’Amministrazione Grillo – “è necessario intervenire con la massima tempestività per evitare che l’emergenza idrica possa provocare un’interruzione dei servizi essenziali”. In pratica, si chiede all’Ispettorato delle Foreste di mettere a disposizione autobotti per assicurare l’approvvigionamento idrico ai suddetti servizi primari. La richiesta ha avuto un immediato riscontro positivo da parte della Forestale.

Intanto tecnici comunali e operai – incessantemente lavoro da ieri in contrada Pastorella – da quasi un’ora hanno riparato il secondo guasto alla condotta. Occorrerà attendere i tempi tecnici (circa 24 ore) per mettere in pressione gli impianti di sollevamento e rimettere l’acqua in rete.

Com. Stam.