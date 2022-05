Europei Paraciclismo domani il via sulle strande dell’alta Austria

Oggi prima prova percorso per il gruppo guidato da Rino De Candido. Si parte domani pomeriggio con il Team Relay

La Nazionale di ciclismo paralimpico torna sul palcoscenico internazionale: dopo un bell’esordio in Coppa del Mondo, 23 azzurri scelti dal CT Rino De Candido saranno domani al via dei Campionati Europei, in programma fino al 29 maggio sulle strade dell’Alta Austria. Un test importante di avvicinamento all’appuntamento mondiale, come sottolinea il Commissario Tecnico: “E’ un campionato continentale e in quante tale va onorato al meglio, e sopratutto è un altro importante passo verso i Mondiali in Canada” spiega De Candido. Che aggiunge: “Ci sono dei titoli europei in ballo e mi aspetto che ci sia qualche bella prestazione dai nostri. Li ho visti tutti preparati e determinati, l’esperienza in Coppa del Mondo ha sicuramente fatto bene a tutto l’ambiente”.

Arrivati ieri in Austria, gli azzurri saranno impegnati oggi con la prima prova percorso: “Usciremo nel pomeriggio, sperando che il tempo sia clemente. Stamattina pioveva e ne abbiamo approfittato per un ulteriore sopralluogo (dopo quello di marzo, ndr) sul tracciato delle crono dei ciclisti (un circuito a Lochen): è sembrato abbastanza anomalo, due giri per un totale di 12 km con molti saliscendi e pochissimo piano. Sarà difficile, ma lo sarà per tutti. Noi siamo pronti”, parola del CT.

Domani il via ufficiale alle 18.15 con il Team Relay, mentre il giorno successivo si passa alle prove a cronometro. Si chiude sabato e domenica con le gare su strada.

I CONVOCATI

AERE KATIA TRIVIUM ‑ FROGGY TEAM

AMADEO ROBERTA BEE AND BIKE

CANIPARI SIMONA ACTIVE TEAM LA LEONESSA

CARLINI ETTORE HAIR GALLERY CYCLING TEAM

CASADEI ANDREA TEAM EQUA

COLOMBARI DIEGO POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS

CORNEGLIANI FABRIZIO TEAM EQUA

CORTINI DAVIDE RESTART SPORT ACADEMY

FARRONI GIORGIO ANTHROPOS ASD

GIAGNONI CHRISTIAN ACTIVE TEAM LA LEONESSA

MASINI GIANCARLO NATURA E SPORT

MELE ELEONORA TEAM DE ROSA SANTINI

MESTRONI FEDERICO TIGULLIO HANDBIKE TEAM

PINI MARTINO GSC GIAMBENINI

PITTACOLO MICHELE PITTABIKE A.S.D.

PORCELLATO FRANCESCA G.C. APRE‑OLMEDO

RADRIZZANI FABIO TIGULLIO HANDBIKE TEAM

ROMEO MAURIZIO TEAM EQUA

RUFFATO GIULIA RESTART SPORT ACADEMY

STACCHIOTTI STEFANO ANTHROPOS ASD

TARLAO ANDREA TEAM EQUA

TESTA MIRKO ACTIVE TEAM LA LEONESSA

VITELARU ANA MARIA TEAM EQUA

Com. Stam.