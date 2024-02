Festival di Sanremo. Virzì (UGL): Standing Ovation ad Amadeus Angelina Mango vince Sanremo 2024 con il brano ‘La Noia’

La cantante ha superato il rapper Geolier, arrivato secondo con il brano ‘I p’ me tu p’ te’, e Annalisa, sul terzo gradino del podio con ‘Sinceramente’. Quarto Ghali con ‘Casa mia’, quinto Irama con ‘Tu no’.

“Siete matti”, ha detto visibilmente emozionata l’artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente. Poi tra le lacrime i ringraziamenti “all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”. Una top five composta tutta da artisti che rappresentano le nuove generazioni della musica e intercettano le tendenze del mercato. Loredana Bertè, con il brano Pazza, vince il Premio della Critica Mia Martini, intitolato a sua sorella. L’artista si afferma con ampio margine, ottenendo 54 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Fiorella Mannoia con 16 voti, al terzo Diodato con 15. In totale sono stati espressi 119 voti, tutti validi. Angelina Mango si aggiudica con il brano La noia il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con 22 voti. È Fiorella Mannoia per il brano Mariposa a vincere il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, assegnato dalla Commissione Musicale. È Angelina Mango per il brano La Noia a vincere il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. “Standing Ovation da parte dell’UGL Creativi – commenta Filippo Virzì Segretario Regionale per la Sicilia – al direttore artistico, showman, co conduttore Amedeo Sebastiani in arte Amadeus per avere condotto egregiamente la 74esima edizione, che comunque segna la fine della sua lunga collaborazione, si congeda dopo ben 5 edizioni dall’Ariston, abbiamo seguito la rassegna canora con molta attenzione, il Festival di Sanremo è oggi l’Ambassador dell’Italia musicale nel mondo”.

