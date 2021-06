Belgrado. Quello che doveva essere il giorno di Italia-Senegal è la vigilia di Italia-Portorico. Le accertate positività al COVID-19 all’interno della Nazionale africana hanno modificato il calendario del girone B al Preolimpico di Belgrado, costringendo gli Azzurri a rivedere la propria programmazione.

È slittato dunque a domani l’esordio nella competizione, che avverrà contro i portoricani alle ore 16.30 (live Sky Sport Uno e Rai Sport) presso la “Aleksandar Nikolic” Arena.

Entrambe le formazioni sono già certe dell’approdo alle semifinali ma la sfida di domani è fondamentale per determinare la capolista del mini girone e gli accoppiamenti del 3 luglio.

Visto il successo della Serbia sulla Repubblica Dominicana (94-76) e soprattutto il valore assoluto dei padroni di casa, la sensazione è che la vincente di Italia-Portorico possa evitare la squadra di Teodosic in semifinale e incrociarla, in caso, solo nell’atto finale previsto per il 4 luglio.

Così il CT Sacchetti: “I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. C’è molta voglia di riversare sul parquet tutta l’energia che abbiamo accumulato in questi giorni e che non abbiamo potuto liberare come avremmo dovuto con i match contro Venezuela e Senegal, poi saltati. Il tempo per prepararci è stato poco ma è così per tutti e ora il passato conta poco. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e la nostra testa è solo al Portorico. I Giochi sono un traguardo importante ma non dobbiamo fare l’errore di pensare solo alla finale contro la Serbia. Iniziare bene contro i portoricani, squadra con molti piccoli intraprendenti e che sanno fare canestro, sarà utile per acquisire fiducia in vista delle successive partite. Vogliamo iniziare col piede giusto. Noi abbiamo giocatori importanti e sapremo come usare le nostre armi. Un punto di forza della nostra squadra? È un piacere vederli insieme”.

Diciottesimo nel ranking FIBA, il Portorico è profondamente cambiato rispetto a quello che gli Azzurri hanno battuto nell’ultimo match al Mondiale in Cina (94-89 dopo un supplementare).

A Wuhan, le colonne portanti del CT Eddie Casiano, sulla panchina portoricana dal 2016, furono Renaldo Balkman, David Huertas e Ramon Clemente, tutti e tre assenti a Belgrado.

Fanno parte del roster ancora oggi Pineiro, Diaz, Gian Clavell (stavolta insieme al fratello Gilberto) e soprattutto Gary Browne, classe 1993 e playmaker dell’Aquila Basket Trento nell’ultima stagione della nostra Serie A. Tra gli Azzurri a Belgrado gli unici in campo contro Portorico l’8 settembre 2019 sono Amedeo Tessitori e Awudu Abass.

L’Italia vanta ben 15 vittorie nelle 17 gare giocate contro i centroamericani dal 1963 (11-1 il computo delle partite ufficiali). Unici due ko datati 1963 (Mondiale) e 1994 (Goodwill Games).

Per tutto il torneo Preolimpico, gli Azzurri giocheranno con canotte Spalding in tessuto 100% poliestere riciclato ottenuto tramite la raccolta di bottiglie di plastica negli oceani. Tessuto dunque 100% riciclabile.

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)



All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Portorico

#0 Isaiah Pineiro (1995, 20, A, Quebradillas)

#1 George Conditt (2000, 208, C, Iowa State – NCAA)

#9 Gary Browne (1993, 185, P, Aquila Basket Trento)

#10 Ivan Gandia (1997, 185, P, AEL – Cipro)

#11 Arnaldo Toro Barea (1997, 203, A, Santeros de Aguada)

#12 Jorge Diaz (1989, 210, C, Quebradillas)

#15 Timajh Parker-Rivera (1994, 202, A, Piratas de Bogotà – Colombia)

#22 Emmanuel Andujar (1993, 198, A, Fajardo)

#23 Isaac Sosa (1990, 191, G, Santurce)

#24 Gian Clavell (1993, 193, G, Promitheas – Grecia)

#32 Cristopher Ortiz (1993, 203, A, Guayama)

#41 Gilberto Clavell (1989, 200, A, Santeros de Aguada)

All: Eddie Casiano

Ass: Manuel Cintron, Rafael Torres

I precedenti contro il Portorico

17 partite giocate (15 vinte/2 perse)

La prima: Mondiali, 24 maggio 1963 (Rio de Janeiro, Brasile), Italia-Portorico 72-75

L’ultima: Mondiale, 8 settembre 2019 (Wuhan, Cina), Italia-Portorico 94-89 dts

La vittoria più larga: Mondiali, 7 luglio 1986 (Malaga, Spagna), Italia-Portorico 78-55 (+23)

La sconfitta più pesante: Goodwill Games, 28 luglio 1994 (San Pietroburgo, Russia), Italia-Portorico 80-94 (-14).

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 2 (1/0)

Repubblica Dominicana 1 (0/1)

Filippine 0 (0/0)

Gruppo B

Italia 0 (0/0)

Portorico 0 (0/0)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021) si disputerà dal 25 luglio al 7 agosto.

Queste le squadre già qualificate: Giappone, Nigeria, Argentina, Stati Uniti, Iran, Francia, Spagna e Australia. Le ultime quattro squadre saranno le vincitrici dei quattro FIBA Olympic Qualifying Tournament che si giocano a Belgrado, Spalato, Victoria e Kaunas dal 29 giugno al 4 luglio.

Questi i gironi

Gruppo A: Iran, Francia, Stati Uniti, Vincente OQT Victoria

Gruppo B: Australia, Nigeria, Vincente OQT Belgrado, Vincente OQT Spalato

Gruppo C: Argentina, Giappone, Spagna, Vincente OQT Kaunas

