Figuccia (Lega), ex Pip assunti in Sas già ad aprile, si completa iter per assunzione di tutto il personale del bacino

PALERMO – “Per gli ex Pip arriva la stagione della stabilizzazione. Siamo ad un passo dalla chiusura della procedura che vedrà già oltre 1160 assunzioni in Sas già dal prossimo aprile. Per gli altri soggetti appartenenti al bacino “emergenza Palermo” entro pochi mesi ci sarà il completamento dell’iter assunzionale.

È un successo che arriva dopo anni di battaglie a difesa dei diritti di questi lavoratori utilizzati in tanti enti regionali, negli ospedali siciliani, nelle università e in tante altre strutture dell’amministrazione regionale. So che il governo Schifani è impegnato in prima linea per definire il passaggio in Sas ed è notizia di questi giorni che finalmente la stagione infinita della precarizzazione volge alla fine”.

Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Ars.

