First Lego League: fa tappa a Palermo il campionato nazionale di robotica per ragazzi e ragazze

Usando i celebri mattoncini LEGO i partecipanti costruiranno robot in grado di declinare competenze artistiche, scientifiche e comunicative, per confrontarsi poi davanti alle giurie. La manifestazione arriva a Palermo grazie all’associazione PalermoScienza e vede tra i giudici anche Piera Levi-Montalcini

PALERMO – Arriva per la prima volta a Palermo la FIRST LEGO League, il concorso di robotica e scienza che avvicina le giovani e i giovani alle discipline STEM con un approccio di sperimentazione e divertimento. Una competizione che coinvolge in tutto il mondo 600 mila studenti di 110 Paesi chiamando a raccolta tutte le menti scientifiche in una sfida che quest’anno prende il titolo “Masterpiece: le moderne tecnologie e le discipline STEM sposano il tema delle arti e della comunicazione”.

Martedì 20 febbraio, a partire dalle 8.30, l’Istituto Superiore Statale Mario Rutelli di Palermo (Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto, 3) ospiterà uno degli eventi di qualificazione programmati da nord a sud Italia, al termine dei quali le migliori squadre convergeranno nella finale nazionale in programma a Salerno il 16 e 17 marzo. I partecipanti si sfideranno su un campo di gara (lo stesso in tutto il mondo), costruendo e programmando robot LEGO® autonomi in grado di declinare competenze artistiche, scientifiche e comunicative, per confrontarsi poi davanti alle giurie di esperti del Robot Game, del Robot Design, del Progetto Innovativo.

In giuria anche Piera Levi Montalcini, ingegnera elettronica impegnata nel settore della robotica e attiva nello sviluppo di una rete di scuole e istituti che nel nome del Premio Nobel per la Scienza, Rita Levi-Montalcini, promuove programmi di educazione per i giovani e la ricerca. Le squadre che arriveranno in finale avranno la possibilità di partecipare a 4 eventi internazionali, il World Festival di Houston (USA), l’Open European Championship a Bodø (Norvegia), il WPI Open Invitational Event a Worcester (USA), l’Asia Pacific Open Championship a Sydney (Australia). Per i giovani si tratta di un’esperienza di condivisione delle proprie passioni culturali, artistiche e sportive nel modo più smart possibile, utilizzando al meglio robotica, nozioni ingegneristiche e tecnologie (audiovisivi, tecnologie immersive, rappresentazioni teatrali, concerti). Vinceranno le opere che sapranno garantire il massimo coinvolgimento, la rappresentazione più spettacolare e la migliore sostenibilità.

La manifestazione – patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed inserita nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze – è attiva in Italia dal 2012 grazie alla Fondazione Museo Civico di Rovereto, e arriva a Palermo grazie a PalermoScienza associazione impegnata in Sicilia nella divulgazione scientifica.

Tre i programmi pensati per fasce d’età differenziate: la Challenge, dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 9 ai 16 anni, gli eventi Explorer per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, e quelli Discover che per la prima volta vedranno cimentarsi bambine e bambini dai 4 ai 6 anni con i primi rudimenti di robotica e coding.

Main sponsor della sfida Challenge è Capgemini, leader mondiale nel supportare le aziende

nel loro percorso di trasformazione digitale e di business facendo leva sul potere della

tecnologia. Main sponsor del programma Explore è Murata, azienda giapponese leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni, moduli di comunicazione ecomponenti elettronici. Sponsor tecnici della manifestazione sono CampuStore e LEGO®.

FIRST LEGO League Challenge nasce nel 1998 dalla collaborazione tra LEGO® e FIRST® (acronimo dell’Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ovvero ‘Per l’ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia’). Per

mettere sullo stesso piano concorrenti di età differenti, i promotori della manifestazione

hanno pensato di proporre a tutti i partecipanti l’uso esclusivo dei materiali LEGO®

Mindstorms e LEGO® Education Spike per la realizzazione dei robot.

