FLAG, Festival della letteratura e del cinema arcobaleno a Piazza Vittorio la terza

si svolgerà dall’8 all’11 Settembre 2022 nel cuore pulsante di Roma, nella storica e splendida Piazza Vittorio la terza edizione di FLAG, FESTIVAL DELLA LETTERATURA E DEL CINEMA ARCOBALENO, un importante evento rivolto ai giovani e a tutta la cittadinanza.

L’evento Flag è promosso da Gaycs Lgbt Aps – Settore AiCS LGBTI, con il supporto di Anec Lazio e Agis Lazio all’interno dello spazio estivo di Piazza Vittorio ed in collaborazione con le associazioni Idea Europa, Eca Onlus, Isidem, Rinnovamenti, SOS Famiglie, Yellow Sport, SOS Diritti e Legalità, Factory 1342, SOS Europa, EuroMamme, Young Leaders, Euroagricoltori.it, Aiasc la casa editrice romana Ponte Sisto e l’agenzia Ars Media Group.

La scelta di sviluppare la manifestazione nella storica Piazza Vittorio, vuole contribuire alla rinascita di uno dei quartieri più belli ed affascinanti della Capitale.

La rassegna si sviluppa in quattro giornate in cui si alterneranno letture, proiezioni di film e video, dibattiti e laboratori culturali, il tutto in funzione dello scambio e della condivisione, provocando una consapevolezza nei partecipanti: quella di condividere un momento di crescita per tutti, aldilà di ogni differenza sociale oppure di orientamento sessuale, cercando e trovando la vera ricchezza nel cuore di Roma a piazza Vittorio, quella in cui le differenti culture si incontrano, dando vita ad un prolifico meltin pot di generi, etnie ed esperienze.

Il festival punta dritto alla diffusione della letteratura contemporanea e ha come temi centrali l’identità di genere e l’orientamento sessuale, facendo sì che la conoscenza dell’altro e l’estinzione dei pregiudizi, possano finalmente divenire realtà.

L’iniziativa parte dalla convinzione che le persone (siano esse eterosessuali, omosessuali, lesbiche e transessuali), condividano esperienze similari nell’adolescenza, come in tutta la loro vita, e che messe di fronte ad un vissuto comune raccontato dai protagonisti del festival Flag, possano arrivare a toccare con mano che l’altro, non è poi così diverso o distante da noi.

Sarà il coordinatore nazionale di Gaycs Lgbt Aps Adriano Bartolucci Proietti a coordinare la kermesse, esprimendo parole di forte significato per il progetto: “E’ un onore promuovere ed organizzare FLAG insieme ad altre persone altrettanto appassionate che come me si son fatte guidare dai fari dell’uguaglianza e della libertà, due termini che sottolineano la nostra pacifica lotta alla discriminazione” – e aggiunge in riferimento alla scelta del tema arcobaleno – “E’ tempo di allargare l’orizzonte culturale di questo Paese che ha visto nascere una legge a tutela delle coppie omosessuali dopo trent’anni di battaglie e perdere l’appuntamento con l’approvazione della Legge Zan bocciata dal Senato. La nostra speranza, è che la diffusione della cultura a tema lgbtq+, possa impiegare meno tempo per mostrare al mondo l’universalità dell’amore e la necessità di pari diritti. Per tutti!”.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 8 Settembre 2022

ore 18.30: Dibattito: Sport: tra inclusività e agonismo. La storia degli EuroGames 2019 Partecipa (tra gli altri) il direttore sportivo della 17 edizione di Roma, Fabio Conte

ore 20.30: Presentazione dell’VIII edizione degli Italian Gaymes (9-11 Settembre 2022) Realizzati da Gaycs Lgbt Aps – Settore AiCS LGBTQ in collaborazione con Yellow Sport. Partecipano Maria Antonietta Manganello, Presidente Yellow Sport e Adriano Bartolucci Proietti, coordinatore nazionale Gaycs Lgbt Aps

ore 21.00: Proiezione Docufilm: L’ALTRA, ALTRA META’ DEL CIELO… DONNE di Maria Laura Annibali, regia di Filippo Soldi. Interviene l’autrice Maria Laura Annibali

Partecipano: Marilena Grassadonia, delegata Lgbtqia+ del sindaco di Roma, Antonella Giordano, giornalista, scrittrice e poeta, Cristina Leo, psicologa, attivista Lgbtqia+, vicepresidente Gender X, Francisco Córdoba, pittore, scultore, scrittore e performer, Diana Agostinello, Ufficio Nuovi Diritti Cgil Roma e Lazio, Isabelle M. Rizk, esploratrice di vita

Venerdì 9 Settembre 2022

ore 19.30: Letteratura: ISLAMITUDINE. STORIE DALL’ISLAM. La trilogia: Hotel Allah, Pane e Allah e Polvere di Allah, Edizioni Ponte Sisto

Partecipano l’autore Giorgio Gigliotti e l’editore Fabio Capocci.

Con Isabella Camera D’Afflitto e Claudio Marrucci, Mario Colamarino, Presidente Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Modera: Gianluca Meola, Giornalista

ore 20.30: Dibattito: tra identità, genere e religione

Intervengono: Isabella Camera D’Afflitto arabista e traduttrice, Mario Colamarino, Presidente Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli

Ore 21:30: Proiezione Film: MY NAMES IS ADIL

La storia vera di Adil, che decide di partire dal Marocco per raggiungere il padre in Italia. La frattura sarà però dolorosa. Genere autobiografico del 2016, diretto da Adil Azzab, Rezene Magda, Andrea Pellizzer, con Azzab e Husam Azzab.

Sabato 10 Settembre 2022

ore 19.30: Letteratura: VOLEVO SOLO VIAGGIARE GRATIS. Ed invece sono diventato esperto in fondi europei, Edizioni Idea Europa

Incontro con l’autore Mattia Di Tommaso. Presenta Adriano Bartolucci Proietti coordinatore nazionale Gaycs Lgbt Aps

ore 20.30: Dibattito: Presentazione del progetto “Digital Education Cyber Inclusion” realizzato da Gaycs Lgbt Aps e Finanziato dal programma Erasmus Plus Vocational Education and Training della Commissione Europea.

Il progetto ha l’obiettivo generale di equipaggiare con adeguate competenze digitali di contrasto al cyber bullismo, tutti quei ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 25 anni che aspirano a lavorare nelle organizzazioni che operano in difesa dei diritti di persone LGBTQI. A tal fine, si è deciso di rivolgere le attività ai formatori che, quotidianamente, si occupano del percorso di crescita dei discenti. Il cyber bullismo omo-transfobico è una forma di bullismo che si sostanzia in azioni discriminatorie perpetrate contro persone LGBTQI attraverso la rete.

Intervengono: Nunzia Amirante e Agnese Berton, Project manager Idea Europa Aps

Ore 21:30: Proiezione Film: Nel mio nome

E’ un film documentario italiano del 2022 diretto da Nicolò Bassetti. Il documentario è stato presentato nella sezione Panorama Dokumente del Festival di Berlino 2022. Il film racconta l’infanzia e l’adolescenza di quattro ragazzi trans attraverso le loro testimonianze.

Interverrà il regista Nicolò Bassetti

Domenica 11 Settembre 2022

ore 19.30: Letteratura: “BAMBI, STORIA DI UNA METAMORFOSI”, Avagliano Editore

Incontro con l’autore Emiliano Reali. Presenta Adriano Bartolucci Proietti coordinatore nazionale Gaycs Lgbt Aps

ore 20.30: Dibattito: in via di definizione

Partecipano: Monica Cirinnà (Partito Democratico), Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia), Valentina Grippo (Azione/Italia Viva), Alessandra Maiorino (Movimento 5 Stelle)

Ore 21:00: Proiezione Film: GAMBERETTI IN SALSA ROSA

Una divertente commedia francese, del 2019, incentrata sulle peripezie di una squadra gay amatoriale di pallanuoto che all’improvviso si ritrova come allenatore un campione omofobo che deve rifarsi l’immagine per poter restare nella squadra nazionale. Dopo inevitabili scontri, riusciranno a convivere e a conquistare le finali agli EuroGames? Ce lo facciamo raccontare dagli sceneggiatori e registi Cédric Le Gallo e Maxime Govare.

