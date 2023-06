Dal 9 all’11 giugno a Punta Ala il meglio della Vela d’Altura sulle boe per un’edizione davvero speciale del Gavitello d’Argento 2023

L’edizione 2023 del Gavitello d’Argento – YC Challenge Trophy Bruno Calandriello sarà valida come Campionato Nazionale Altura di Area Alto Tirreno, prova di selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Altura 2023, oltre a mantenere la originaria caratteristica di regata per squadre di Club affiliati alla FIV o ad altre Federazioni internazionali.

Un evento importante per tutti gli appassionati dell’altura inshore che potranno godere delle eccezionali condizioni meteo che il campo di regata di Punta Ala sa regalare, specialmente nella data dell’evento. Il circolo organizzatore, Yacht Club Punta Ala, curerà l’organizzazione e ospiterà tutti gli eventi collaterali con il contributo della Marina di Punta Ala che garantirà come sempre al meglio le attività portuali.

Filippo Calandriello, Direttore Sportivo dello Yacht Club Punta Ala e Consigliere dell’UVAI: “Legare il Trofeo Gavitello d’Argento intitolato a mio padre con il Campionato di area di Altura che UVAI ci ha proposto di ospitare è una importante occasione per continuare a promuovere del sano agonismo in un contesto, quello di Punta Ala, che è la perfetta cornice per questo tipo di eventi. Confidiamo anche quest’anno di poter ospitare le squadre dei Club nostri amici che ci hanno già onorato della loro presenza nelle passate edizioni insieme a nuovi arrivati che speriamo colgano questa occasione per conoscere la nostra bella formula. Vi aspettiamo quindi numerosi ed insieme ad UVAI ci auguriamo di riservare a tutti i partecipanti un evento di elevata qualità”.

Fabrizio Gagliardi, Presidente dell’Unione Vela d’Altura Italiana: “A partire dall’edizione 2023 i Campionati Nazionali d’Area non saranno più tre bensì cinque, abbiamo infatti sdoppiato quelli di Tirreno ed Adriatico per evitare ai nostri armatori lunghe e problematiche trasferte per conseguire la qualifica per gli Italiani Assoluti. Nell’assegnare il Campionato Nazionale d’Area dell’alto Tirreno è venuta spontanea la scelta su Punta Ala per l’ottima organizzazione sempre dimostrata in passato nei maggiori eventi nazionali ed internazionali fino ad oggi disputati in quelle acque. Sono certo che anche in questa occasione lo Yacht Club Punta Ala ci farà vivere un weekend di grande vela”.