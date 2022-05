Giugno al Circolo dei lettori di Torino | Un mese ricco di collaborazioni

Si parte con il Festival Internazionale dell’Economia, si prosegue con il Premio Strega e poi ancora Archivissima, CinemAmbiente, Torino Jazz Festival: giugno al Circolo dei lettori di Torino è un mese ricco di collaborazioni, una risposta al desiderio di tessere una rete culturale e istituzionale che sia virtuosa e concreta, che inneschi un dialogo tra i contenuti e le proposte degli enti del territorio.

Come sempre, non mancano le presentazioni editoriali e le riflessioni attorno ai temi dell’attualità, del mondo, della filosofia e della cultura. Buona lettura!

da martedì 31 maggio a sabato 4 giugno

FESTIVAL DELL’ECONOMIA AL CIRCOLO DEI LETTORI

Programma completo su festivalinternazionaledelleconomia.com

venerdì 3 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Incontro con i dodici finalisti del Premio Strega 2022

con Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri), Fabio Bacà, Nova (Adelphi), Alessandro Bertante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi), Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), Mario Desiati, Spatriati (Einaudi), Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum fax), Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli), Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L’orma), Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani), Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi) e Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie). Conduce Miriam Massone

venerdì 3 giugno ore 21 | il Circolo della musica

CHRYSTABELL

Musa di David Lynch, attrice, cantante e modella americana, Chrystabell torna in tour in Italia con Midnight Star, il nuovo album in arrivo a fine gennaio su etichetta Love Conquered Records. È il quinto disco di studio dell’artista, intreccio di brani dalla narrativa avvincente e concettuale che si snoda attorno alla relazione straziante e fallimentare dell’umanità con questo pianeta Terra. Chitarre e batteria lasciano il posto a sintetizzatori che segnano un affascinante cambiamento nella visione creativa di Chrystabell, creando un disco pop moderno davvero senza pari.

biglietto € 15 + dp | acquistabile su Vivaticket e al Circolo dei lettori

lunedì 6 giugno ore 18.30 | il Circolo dei lettori

La prigione della bellezza

Maura Gancitano

Specchio delle mie brame (Einaudi)

L’idea di bellezza è diventata un modello standardizzato che colonizza il tempo e i pensieri delle donne, facendole spesso sentire inadeguate. Viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui, al contrario, ha valore e dignità solo ciò che risponde a determinati parametri.

lunedì 6 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Una donna, un incendio, tanti misteri

Gabriele di Fronzo

La samurai (Marsilio)

con Raffaele Riba

Veronica fa l’acquerellista per le riviste, i musei e le locandine dei film. Sa che la vita ordinaria richiede più audacia di quella di una samurai. Delle samurai vorrebbe condividere la temerarietà, i costumi, l’arte della cosmesi e le tecniche marziali. Oltre a truccarsi, come loro saprà un giorno anche uccidere?

lunedì 6 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Un approccio univoco non basta

Erica Onnis

Metafisica dell’emergenza (Rosenberg & Sellier)

con Alessandro Armando, Vincenzo Crupi, Maurizio Ferraris e Lamberto Rondoni

“Emergenza” è quando un sistema (fisico, chimico, biologico, sociale) manifesta proprietà e comportamenti che sembrano nuovi. Per comprenderla è necessario delinearne le relazioni con altre questioni filosofiche come quelle che coinvolgono fondamentalità, complessità e causalità.

a cura di Labont. Center for Ontology e Scienza Nuova

martedì 7 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Vocabolario semiserio della giustizia penale

Lorenzo Zilletti

Apertis Verbis (mimesis)

con Paolo Borgna, Alberto De Sanctis, Paolo Ferrua e Paola Savio

Le quattrocento voci del vocabolario, non risparmiando nessuno dei protagonisti che si muovono dentro o attorno al mondo della giustizia penale, dissacrano le categorie dogmatiche, ironizzano sugli istituti, sbeffeggiano mentalità, disvelano imposture.

martedì 7 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Storia di un mito

Paolo Bricco

Adriano Olivetti, un italiano del Novecento (Rizzoli)

con Licia Mattioli, Giuseppe Lavazza e Giulio Biino

Frutto di dieci anni di studio e scrittura, il volume ripercorre la vita di un uomo di genio dell’industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo. Un’avventura imprenditoriale epica che è anche e soprattutto la storia di un’utopia concreta – almeno in parte realizzata.

martedì 7 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Concerto su carta

Emanuele Cisi

A cosa pensi quando suoni? Una vita jazz (Blonk)

con Mauro Bersani e Lorenzo Fazio | brani al sax di Emanuele Cisi

Questo libro è una trasposizione sensoriale della vita jazz dell’autore, sassofonista e compositore: traduzione in parole di un rapporto di amore e dipendenza con la musica, un racconto in presa diretta di oltre trent’anni di carriera tra i grandi.

da mercoledì 8 a sabato 11 giugno

CINEMAMBIENTE AL CIRCOLO DEI LETTORI

mercoledì 8 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

La Pubblicità è l’Undicesima Musa?

Emanuele Gabardi

Pubblicità è arte. L’Undicesima Musa (FrancoAngeli)

con Mauro Ferraresi, Patrizia Guerra e Vittoria Morganti | modera Federico Bollarino

La pubblicità è nata con le arti figurative e, come il cinema, si è evoluta di pari passo con la Rivoluzione Industriale. È arte? Forse, perché per incuriosire ed emozionare si accompagna a storia, letteratura, musica, danza, pittura e design, come si racconta nel volume.

mercoledì 8 giugno ore 18.30 | il Circolo dei lettori

Tanti modi di diventare mamma

Giorgia Surina

In due sarà più facile restare svegli (Giunti)

In un pomeriggio di lacrime condivise, in Gaia e Bea nasce l’audace proposta: «E se facessimo un figlio insieme?». Pazzia sottoporsi entrambe alla procedura di procreazione assistita? Un esordio narrativa che accende la luce sulla pratica della pma per donne single, in Italia ancora illegale.

giovedì 9 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Quanti giorni servono per comprendere il senso di una vita?

Franco Brogi Taviani

Le ricorrenze (La Lepre edizioni)

con Steve Della Casa

La vita di una persona raccontata in venti giorni: Natali, compleanni, capodanni, Ferragosti. Sono sufficienti a riassumerne il percorso fatto di amori e disamori, scelte e disillusioni, tensioni e dubbi, tenerezze e asprezze, vicissitudini che spesso paiono senza senso?

giovedì 9 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Una cruda vicenda di periferia

Marco Avonto

Gli irredenti (Morellini)

con Giulio Biino

Il figlio del sindaco di Borgo Alamo è il colpevole di un terribile omicidio. In un paese dove le situazioni umane sono al limite, l’assassino cerca un modo per farla franca. Alla fine si dovrà misurare con la pena e poi, a distanza di dieci anni, con un possibile riscatto.

in collaborazione con Cento per Cento Lettori

venerdì 10 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Etica e potenziamento morale

Matteo Galletti

La pillola per diventare buoni (Fandango)

con Emilio Corriero e Joelle Long | modera Maurizio Balistreri

Genetica, neuroscienze e farmacologia potrebbero intervenire sulla natura biologica degli esseri umani, potenziandone le disposizioni morali perché agiscano con più generosità, compassione, altruismo, empatia. Tale ipotesi di bio-potenziamento morale solleva, però, non pochi interrogativi.

venerdì 10 giugno

ARCHIVISSIMA AL CIRCOLO DEI LETTORI

da sabato 11 a 16 giugno

TORINO JAZZ FESTIVAL AL CIRCOLO DEI LETTORI

sabato 11 giugno ore 10-13 / 14-18

Open House Torino

Un invito alla scoperta della bellezza

Il Circolo dei lettori è uno dei luoghi di interesse inseriti nella mappa di Open House Torino, progetto nato per conoscere insieme al pubblico un grande patrimonio comune e riflettere sul ruolo dei luoghi in cui viviamo.

iscrizione obbligatoria su openhousetorino.it

E, prima o dopo la visita, fermati da Barney’s per il brunch (prenotazione obbligatoria 011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it)

lunedì 13 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Storia di un carcere aperto

Cosima Buccoliero

Serena Uccello

Senza sbarre (Einaudi)

con Monica Cristina Gallo, Davide Mosso e Rita Russo | modera Bruno Mellano

Può esistere un modello virtuoso di carcere? Un carcere diverso, dove si trova un’umanità che non ti aspetti, dove la pena detentiva mira al reinserimento e non si riduce alla sola punizione. Un carcere modello o un modello di carcere?

in collaborazione con Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà

lunedì 13 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Il romanzo ufficiale della seconda stagione

Pierdante Piccioni

Pierangelo Sapegno

Doc. Nelle tue mani (Mondadori)

musica a cura di Erremusica con Sawa Kuninobu, violino e Giulio De Felice, flauto

Quando un colpo di pistola cancella dodici anni della sua vita, lo spietato Andrea Fanti si trasforma nell’empatico Doc, riferimento al Policlinico Ambrosiano. Ma quando sperava di aver riacquistato un seppur fragile equilibrio, lui, l’ospedale e il mondo intero sono travolti da una devastante pandemia.

martedì 14 giugno ore 17 | il Circolo dei lettori

Premio Italo Calvino

Cerimonia di premiazione della XXXV edizione

con i giurati Mariolina Bertini, Sandro Campani, Enzo Fileno Carabba, Donatella Di Pietrantonio e Orazio Labbate

letture di Chiara Bongiovanni ed Eleni Molos

a cura di Associazione per il Premio Italo Calvino

prenotazione obbligatoria info@premiocalvino.it

mercoledì 15 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Libertà e rischi di dipendenza da sbronza social

Filippo Ceccarelli

Lì dentro. Gli italiani nei social (Feltrinelli)

con Beniamino Pagliaro

Il giornalista, lì dentro, ci ha trovato ciò che sempre lo aveva incuriosito e attratto dell’Italia e degli Italiani: l’espressività, la spudoratezza creativa, la sorprendente umanità. È bello poterli osservare e basta, senza criteri etici, condanne moralistiche, afflati palingenetici, distinzioni fra alto e basso.

giovedì 16 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Prospettive, dilemmi e opportunità di una professione necessaria

Fulvio Gianaria

Alberto Mittone

L’avvocato nel futuro (Einaudi)

con Adriano Favole e Armando Spataro | modera Simona Grabbi

L’avvocato è quanto mai necessario. Ma, rispetto al secolo scorso, il suo lavoro è profondamente cambiato: nella relazione con i clienti, nella natura degli spazi fisici della giustizia e nella ritualità del processo, nel reperimento delle fonti e dei casi, nel suo rapporto con le nuove tecnologie digitali. Gli autori delineano in questo libro ciò che sarà dell’avvocato nel futuro: prospettive, problemi, opportunità di una professione la cui necessità oggi, e domani, non verrà meno.

giovedì 16 giugno ore 19.30 | Barney’s

Ascolto di gusto #3

Aperitivi in musica con Maurizio Blatto

Esploriamo la mitologia musicale, sviscerando aromi e suggestioni che emergono dai solchi di un vinile, gustando cocktail per una narrazione sonora multisensoriale. Oggi tocca a Bitches Brew di Miles Davis e il jazz che si fonde con il rock: dai club fumosi agli amplificatori e le chitarre, fino al suono della sua tromba.

€ 18 con aperitivo di Barney’s

prenotazione obbligatoria 011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it

venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno ore 10-17 | il Circolo dei lettori e Play with Food

Telepatia e matematica

Masterclass di drammaturgia

con Mariano Dammacco

Mariano Dammacco, vincitore del Premio Ubu 2020-21 nella categoria “Migliore nuovo testo italiano” approfondisce in questa masterclass intensiva due aspetti fondamentali del lavoro di chi scrive per la scena: contattare emotivamente lo spettatore e farlo attraverso le tecniche proprie della drammaturgia.

a cura di Play with Food festival, Casa Fools, Earthink festival e Sineglossa

nell’ambito del progetto di formazione Cantieri 2022

La masterclass è rivolta a professionisti delle arti performative. Max 10 partecipanti, su selezione dei curatori e del docente.

Domenica 19 giugno si terrà nella sede di Play with Food (via Berthollet 43, Torino).

partecipazione gratuita | info chiedi@playwithfood.it

venerdì 17 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Storia di Nikolaj Sudzilovskij, medico e rivoluzionario

Claudio Facchinelli

Lumpatius Vagabundus (Gaspari)

con Enzo Bianchi | letture di Iacopo Crovella

Nikolaj Sudzilovskij, alias dottor Russe, non solo è stato testimone degli avvenimenti pre e post Rivoluzione di Ottobre, ma ha lasciato traccia nei Paesi d’Europa, America, Oceania ed Estremo Oriente dove si è mosso e ha agito, nel corso di un’esistenza incredibilmente densa di avventure.

venerdì 17 giugno ore 18.30 | Green Pea

Storie di alberi, donne, uomini

Incontro con Antonio Pascale

a partire da La foglia di fico (Einaudi)

Le piante sono strumento d’eccezione per affrontare la nostra contorta, divertente natura: somigliano a noi più di quanto crediamo. E quando ci sentiamo un po’ persi o confusi, possiamo usarle come punti di orientamento stabili, modelli di resistenza millenari, nitidi, essenziali.

in collaborazione con Green Pea

prenotazione obbligatoria su greenpea.com

lunedì 20 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Sulle tracce di Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi

Vite e opere di due geni della musica

a partire da Bellini di e con Fabrizio della Seta e Verdi di e con Paolo Gallarati, entrambi il Saggiatore | modera Elisabetta Fava

A confronto due protagonisti indiscussi della storia della musica, autori di melodie e opere memorabili: Giuseppe Verdi, rinnovatore instancabile dalla personalità dirompente, e Vincenzo Bellini, figura complessa, sfuggente, grande musicista con la vocazione del teatro.

lunedì 20 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

La ribellione elegante dei Mods italiani secondo il cantante degli Statuto

Oskar Giammarinaro

Rabbia e stile (Milieu)

con gli Statuto

In questo testo di culto c’è tutta la storia e lo sviluppo in Italia e in particolare a Torino della scena Mod, nel periodo d’oro delle origini, gli anni ‘80, rivissuto attraverso l’esperienza e i ricordi di ragazzi accomunati dalla cultura modernista, con epicentro la celebre piazza Statuto.

mercoledì 22 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Dentro la guerra che minaccia l’Europa

Francesco Battistini

Fronte Ucraina (Neri Pozza)

Alternando le vicende del passato alle tragedie presenti, il giornalista che ha vissuto sul campo questa guerra per il “Corriere della Sera” racconta gli ultimi mesi dell’Ucraina, attraverso grandi e piccole storie, protagonisti di primo piano e personaggi solo apparentemente minori.

giovedì 23 giugno ore 18 | il Circolo dei lettori

Sulla filosofia dell’improvvisazione

Alessandro Bertinetto

Marcello Ruta

The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisations in the Arts (Routledge)

con Federico Vercellone

Questo insieme di articoli, in inglese, racconta in che modo e perché negli ultimi decenni il concetto di improvvisazione abbia arricchito la ricerca sulle filosofie tradizionali della musica, del teatro, della danza, della poesia e persino dell’arte visiva.

giovedì 29 giugno ore 18.30 | il Circolo dei lettori

Un nuovo caso per Vincenzo Arcadipane e Corso Bramard

Davide Longo

La vita paga il sabato (Einaudi)

L’indagine si svolge tra i silenzi di un remoto paese di montagna e la chiassosa Roma del cinema, della politica e della corruzione: a unirli, il segreto di una donna sogno e musa di molti. Per districare una trama tessuta a più mani, bisognerà scavare tra antichi segreti e nuovi egoismi.

giovedì 29 giugno ore 21 | il Circolo dei lettori

Storie, gusti e aromi di un’essenza portentosa

Luca Glebb Miroglio

Profumo di sandalo (Il Leone verde)

con Barbara Notaro Dietrich | letture di Eleni Moros

Sandalo è il nome comune che si dà a diversi legni esotici, da cui si ricava un olio essenziale dalle proprietà prodigiose. Qui se ne racconta il cammino attraverso le epoche, le terre e i personaggi suggerendo consigli di lettura, film, viaggi e ricette per la cura della persona e il piacere della tavola.

INFO ACCESSO Tutti gli incontri, tranne dove diversamente segnalato, sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su torino.circololettori.it I possessori della Carta Plus possono prenotare il posto nelle prime file dedicate.Come da DPCM, per accedere agli incontri del Circolo è obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina anche in sala (dispositivo medico FFP2; no chirurgica o di stoffa).

