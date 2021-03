Prima trasferta di campionato per la Gold & Gold Messina. I peloritani sono reduci dal passo falso casalingo con il Gela e affronteranno lo Sport Club Gravina nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Silver.

Altra gara non certo semplice per i ragazzi del presidente Zanghì, sul campo di una formazione ferma ancora a zero punti dopo due giornate, per via delle sconfitte subite in casa con la Fortitudo Messina ed in trasferta sul campo del CUS Catania. Inizio di stagione in salita per gli etnei che vorranno sfruttare il fattore campo per conquistare i primi due punti in classifica. Il team allenato da coach Marchesano, soprattutto tra le mura amiche si è sempre reso protagonista di ottime prestazioni, lo sa bene la Basket School Messina che non è mai riuscita ad espugnare il “Comunale” etneo. Domenica sarà ancora una sfida impegnativa, entrambe le squadre non possono permettersi errori, sarà perciò una gara da giocare con la massima attenzione, soprattutto nella fase difensiva. Attualmente, il tallone d’Achille del Gravina è rappresentato dalla fase realizzativa, infatti nelle due gare disputate, Santonocito e soci hanno messo a segno una media di 54 punti a match, percentuali che i padroni di casa vorranno sicuramente migliorare, per cui De Angelis e compagni dovranno tenere a bada i pericolosi tiratori avversari Barbera, Florio, Spampinato e Santonocito.

La Gold & Gold Messina è chiamata ad invertire la rotta e cercare maggiore continuità, in attesa di ritrovare la forma migliore e rodare al meglio i meccanismi di gioco. In questo senso Pippo Sidoti e Francesco Paladina, dopo aver analizzato insieme alla squadra l’altalenante prestazione con il Gela, nel corso della settimana hanno sottoposto il gruppo ad un duro lavoro in palestra e si attendono le prime, positive, risposte già da Gravina. Il coach pattese è stato telegrafico: “La settimana è andata bene, abbiamo lavorato tanto ma ancora siamo in ritardo. Ma per domenica dobbiamo essere pronti e soprattutto non possiamo e non dobbiamo sbagliare”.

La palla a due di quella che è ormai una classica del massimo torneo siciliano, tra Sport Club Gravina e Gold & Gold Messina è prevista per le ore 18:00 di domenica 14 marzo, al Palasport Comunale di Gravina. Dirigeranno la sfida i signori Francesco Giunta di Ragusa e Alex Oliver Di Mauro di Priolo Gargallo. La partita si disputerà a porte chiuse per via dell’emergenza Covid-19 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messina Sportiva a partire dalle ore 17:55. Le riprese a cura di Vincenzo Nicita Mauro e la telecronaca di Carmelo Minissale. La società etnea trasmetterà la propria diretta su Prima Tv, canali 87 e 666 del digitale terrestre, oltre che sulle pagine Facebook di Salastampa e SicraPress.

Com. Stam.