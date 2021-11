GOLF Volontari per la Ryder Cup 2023: aperte le candidature

La Ryder Cup Europe – responsabile unica dell’organizzazione – ha aperto le candidature per entrare a far parte del gruppo dei volontari per la sfida tra Europa e Usa in programma, nel 2023 e per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Mancano ormai due anni alla 44esima edizione della Ryder Cup e l’attesa è già altissima. Le domande di candidatura potranno essere inviate fino al 31 marzo 2022. Un’opportunità unica per vivere appieno l’atmosfera della Ryder Cup, l’evento di golf più importante al mondo. Il 12 maggio 2022 la Ryder Cup Europe informerà gli aspiranti volontari circa l’esito della richiesta. Gli organizzatori stanno cercando figure professionali imprescindibili da distribuire in vari ruoli con l’obiettivo di far funzionare al meglio un evento globale.

Di seguito il link (https://app.initlive.com/JE/e1aszy9rs50q90) dove poter scoprire nei dettagli tutte le condizioni necessarie per presentare la domanda.

Com. Stam.