“Golosaria” premia un vino trapanese: è tra i migliori 100 in Italia

Riconoscimento nazionale al “Re Siculo” prodotto dalla cantina Oddo Un vino tutto trapanese, “Re Siculo”, è stato inserito tra i cento migliori vini italiani del 2023 nella categoria “novità”, ed è tra i migliori quattro vini in Sicilia, a giudizio degli enogastronomi che curano la rassegna di cultura e gusto “Golosaria” e la pubblicazione annuale “Il golosario”.

«Essere nella “Top Hundred” è un riconoscimento nazionale che ci lusinga – afferma Vito Oddo, enologo trapanese che otto anni fa ha fondato la cantina “Oddo Vini”, unica cantina urbana a Trapani (nel quartiere di Villa Rosina), con sei ettari di vigneti tra Fulgatore e Dattilo. «Per Golosaria, gli esperti Massobrio e Gatti – racconta – durante l’anno selezionano le aziende artigianali che, secondo i loro canoni, puntano maggiormente a un’alta qualità delle produzioni, e si fanno spedire i campioni a Milano, assaggiano i vini e premiano quelli più buoni. E il nostro “Re Siculo”, non solo è stato premiato, ma è anche tra le uniche quattro aziende siciliane che hanno ricevuto il riconoscimento (tre sono del versante orientale della regione, tra Catania e Ragusa, e soltanto la nostra nel versante occidentale)».

Il premio è stato consegnato a Milano la settimana scorsa, nell’ambito della diciottesima edizione di Golosaria.

Il “Re Siculo”, in particolare, è un vino bianco macerato da uve Catarratto, dal caratteristico colore ambrato che rievoca il tipico “vino di campagna”, ma con una gradazione alcolica inferiore a quella tradizionale. «Riproponiamo quel vino in una versione da 13,50 gradi – sottolinea Vito Oddo – con l’aggiunta di un 5% di vino perpetuo prima dell’imbottigliamento, e prediligiamo la qualità con produzioni a tiratura limitata, per un mercato di nicchia».

Com. Stam.+ foto