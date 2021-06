Grande successo per l’evento “Nati per Leggere“, organizzato dalla Biblioteca Fardelliana in collaborazione con il Comune di Trapani presso il Chiostro di San Domenico.

Dopo il pienone dei primi due incontri, giovedì 1 luglio appuntamento con l’ultimo pomeriggio dedicato alle bambine ed ai bambini da 3 a 6 anni. Molto partecipate le letture svolte fino ad ora, con le famiglie coinvolte attivamente nel progetto al pari delle piccole e dei piccoli protagonisti. Di rilievo anche l’impegno messo in campo dal personale della Biblioteca e dalle volontarie del progetto “Nati per Leggere”, che stanno garantendo l’ottimale riuscita del progetto per la gioia dei più piccoli ai quali si regalano momenti di spensieratezza in sicurezza. «Leggere aiuta a sognare e vedere la gioia negli occhi dei piccoli partecipanti è motivo d’orgoglio e soddisfazione per chi, come noi, crede nella funziona educativa di eventi come questo – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore d’Alì -. Anche quest’anno “Nati per Leggere” è stato un successo e per questo ringraziamo tutti coloro i quali, a diverso titolo, si sono impegnati per la riuscita degli incontri».

