Le difficoltà scaturite in questi giorni, a seguito dell’introduzione del “Green Pass” quale strumento per accedere ai luoghi di lavoro, stanno mettendo a serio rischio la sostenibilità del Trasporto Pubblico Locale, limitando di fatto la mobilità dei cittadini napoletani e campani che utilizzano i mezzi pubblici per i propri spostamenti –

è quanto afferma FULVIO FASANO Segretario Provinciale UGL Autoferrotranvieri Napoli – Temiamo che la scelta di non rendere obbligatorio il vaccino, ma di rendere esigibile il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, possa generare discriminazioni tra i lavoratori ed alimentare una spaccatura sociale proprio nel momento del rilancio e della ripresa di tutte le attività. Questa situazione che si sta venendo a creare non fa bene al nostro Paese e mette a repentaglio l’intera ripresa economica/sociale. Riteniamo utile e necessario – continua FASANO – che vengano apportate misure correttive alla norma e chiediamo, nel mentre, la possibilità di effettuare in maniera gratuita i tamponi a tutti i lavoratori interessati. Non è il momento di fare demagogia e non si tratta né di diritti costituzionali né di privacy, questo compito lo lascio ai giuristi, ma abbiamo assoluto bisogno di buon senso e di rispetto della diversità di idee e di opinione; per questo motivo auspico fortemente che quel buonsenso venga applicato ad ogni aspetto organizzativo del mondo del lavoro, a tutela dell’utenza e degli autoferrotranvieri tutti.

La Segreteria Provinciale di Napoli

Com. Stam.