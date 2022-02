Honda Motor Europe Italia lancia sul mercato il nuovo SUV compatto HR-V

Honda Motor Europe Italia compie un’ulteriore tappa nel percorso per rendere elettrici i principali modelli venduti in Europa entro il 2022, lanciando sul mercato il nuovo HR-V, ultimo modello a vantare il marchio e:HEV (Hybrid Electric Vehicle).

La nuova generazione Full Hybrid di HR-V è il frutto di un’attenta analisi sui comportamenti e le attitudini dei consumatori moderni. Avendo esaminato il modo in cui oggi le persone, sempre più attive e connesse, si identificano e scelgono prodotti di grande valore, Honda ha sviluppato HR-V non solo come nuovo SUV compatto, ma anche come prodotto di consumo che conquisterà per la sua versatilità, praticità e funzionalità.

Un’auto dal design pulito ed essenziale con profili lineari e scolpiti che creano un look da SUV coupé. E ancora a completare le nuove caratteristiche anche il sistema di sicurezza Honda Sensing, la spaziosità degli interni con i cosiddetti Sedili Magici e un nuovo propulsore Full Hybrid che si ricarica in automatico mentre si guida senza necessità di alcun cavo esterno.

UM, agenzia media partner di Honda Motor Europe Italia dallo scorso anno, ha scelto un approccio customer-centric per individuare action moments ben definiti nel customer journey del target.

La campagna televisiva, appena partita, ha un ruolo dominante nel lancio del nuovo B-SUV Full Hybrid di Honda. La strategia media garantirà una pianificazione qualitativa grazie a posizioni premium sul 100% dei canali coinvolti e il presidio di Top program ad alta audience. La comunicazione sarà anche estesa ad Addressable TV e on demand.

La campagna digital, pianificata in cross device, garantisce la massima visibilità al nuovo modello Honda HR-V attraverso l’utilizzo di formati video e display di alto impatto. Il nuovo approccio Futureproof di UM prevede la centralità nell’utilizzo dei dati per raggiungere le diverse audience individuate. In particolare, è prevista un’attivazione in programmatic, in collaborazione conMatterkind, l’Ad Tech unit di IPG.

A completamento del planning, anche un’attività social, gestita da Reprise, performance agency di Mediabrands.

Firma la campagna internazionale l’agenzia creativa Oliver mentre l’adattamento locale è curato da Providence Italia.

Com. Stam.