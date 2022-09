Il 15° Rally delle Marche “Tricolore” apre le iscrizioni

La gara della PRS Group, in programma per 14 e 15 ottobre, sarà la penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra e l’ultima prova in calendario del Cross Country.

Le iscrizioni dureranno sino al 5 ottobre e il percorso, che sarà ricavato dalla tradizione, con nove prove speciali (tre da ripetere). Quartier generale di nuovo a Cingoli.

Cingoli (MC), – Da mercoledì 14 settembre, sino al 5 ottobre, via alle iscrizioni al 15. Rally delle Marche, in programma per il 14 e 15 ottobre, quinta e penultima prova stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, inserita in calendario insieme al 1° Baja delle Marche, che di fatto sarà ilsesto ed ultimo round del tricolore off road a coefficiente 3.

Con sede di nuovo a Cingoli, la gara dunque riafferma con forza la tradizione del luogo per le gare sterrate, e PRS GROUP con il Comune di Cingoli stanno lavorando in perfetta sinergia per offrire una manifestazione che abbia a soddisfare sia le esigenze dei due Campionati che anche quelle dei partecipanti.

La lunghezza totale del percorso sarà di 250 km. cui 68 di Prove Speciali, che saranno 3 da ripetere 3 volte in un percorso che guarda alla lunga tradizione del rally, sul classico fondo sterrato compatto proprio delle strade del “Balcone delle Marche”.

Quartier generale dell’evento sarà dunque a Cingoli, sede anche di partenza ed arrivo, dei riordinamenti e del Parco di Assistenza. Segreteria e Direzione Gara saranno ubicate alla Fortezza del Cassero, Via del Cassero, Cingoli (Mc), la sala stampa nella classica location della sala consiliare del palazzo comunale, in Piazza Vittorio Emanuele.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 14 Settembre

Apertura iscrizioni

Mercoledì 5 Ottobre

Chiusura iscrizioni

Mercoledì 12 Ottobre

18.00/21.00 Accrediti presso Sala Consigliare, P.zza Vittorio Emanuele II 1, Cingoli (Mc)

Giovedì 13 Ottobre

08.30/10.30 Accrediti presso Sala Consigliare, P.zza Vittorio Emanuele II 1, Cingoli (Mc)

09.00/12.30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

14.00/18.00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 14 Ottobre

08.30/10.30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, zona Impianti Sportivi, Cingoli (Mc) – Equipaggi Prioritari ed iscritti al CIRT

10.31/13.30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, zona Impianti Sportivi, Cingoli (Mc) – Altri Equipaggi

14.00/16.00 Shakedown – Equipaggi Prioritari ed iscritti al CIRT

16.01/18.00 Shakedown – Altri Equipaggi

19.01 Partenza, P.zza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

19.07 Ingresso Riordino Notturno, Parcheggio della Portella, Cingoli (Mc)

Sabato 15 Ottobre

07.01 Uscita Riordino Notturno, Parcheggio della Portella, Cingoli (Mc)

Effettuazione di 9 ps

17.30 Arrivo con premiazione (sub-judice), P.zza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

