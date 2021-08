Tredici canzoni e altrettanti racconti. Ma anche foto, un fumetto e alcune inteviste a storici e a esperti di brigantaggio. Il disco-libro “Brigantesse – storie d’amore e di fucile” di Andrea Del Monte verrà presentato, sabato 28 agosto alle 18, al Civitella Alfedena Folk Festival nell’ambito della rassegna letteraria “Parole di carta” che si terrà all’interno dello stesso Festival.

Giunto alla ventunesima edizione, il Civitella Alfedena Folk Festival si tiene ogni anno l’ultima settimana d’agosto. Quest’anno dunque si svolgerà dal 23 al 28. Si tratta di una rassegna internazionale di musica popolare a cui partecipano gruppi italiani e stranieri, durante la quale vengono organizzati laboratori di balli e canti popolari e sugli strumenti. E da alcuni anni inoltre viene riservato uno spazio per la presentazione di libri. L’hanno definito “Il festival degli affetti”. “Probabilmente – ha scritto, nel libro in cui si racconta la storia dello stesso festival, Marco Delfino, il direttore artistico – per l’atmosfera amichevole e famigliare che in quel periodo di respira e per l’accoglienza che il paese offre. A Civitella Alfedena ci si sente un po’ come a casa propria, come in una grande festa con tanti amici intorno”. Da ricordare che Civitella Alfedena è un piccolo centro che si trova nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo e Marco Delfino è un musicista di Latina e un esperto di musica popolare. Circa il disco-libro di Del Monte, è un progetto musicale-letterario nato da un’idea dello stesso cantautore. Il cd, prodotto dall’etichetta tedesca Sound System Records, è composto da tredici liriche – ognuna è la storia di una briganta -, scritte da poetesse e poeti. Sono brigantesse che hanno lottato sui Monti Lepini, nelle campagne del Sud, lungo i territori dominati dal Papato o su quelli controllati dai francesi. Ed ora sono tornate a rivivere in queste poesie musicate e cantante dallo stesso Del Monte. E sempre lui, il cantautore pontino, è stato a produrre il cd, assieme a Nick Valente, chitarrista di Simona Molinari e Peter Cincotti, e a Guido Guglielminetti, produttore di Francesco De Gregori. Disco che vanta anche prestigiosi interventi musicali, come quello di John Jackson, storico chitarrista di Bob Dylan, e di Roberto Cardinali, chitarrista nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. “La vita di ogni brigantessa spiega Andrea Del Monte – è raccontata da scrittrici e scrittori, avendo come esempio nobile ‘Le vite immaginarie’ di Marcel Schwob. Il mio intento però non era quello di realizzare un disco-libro con semplici riferimenti storici, quanto invece offrire nuovi spunti di riflessione verso le brigantesse, figure per le quali a mio avviso non si è mai posato sopra il giusto accento. Parlare di loro, stando dalla parte dei ‘perdenti’ con un occhio più attento e meno scandalistico. Perché sono e restano donne. Come dice Helena Velena a proposito di Nicolina Iaconelli: ‘Moglie madre amante, pure ladra, semplicemente una donna come tante’”. Ad arricchire la parte letteraria del progetto ci sono poi fotografie e quadri di brigantesse e briganti ed un fumetto scritto da Giuseppe Pollicelli e disegnato da Emiliano Conti. Oltre a una serie di interviste a scrittori che si sono occupati di brigantaggio come Maria Rosa Cutrufelli (autrice del romanzo “La Briganta”), Giancarlo De Cataldo, Giordano Bruno Guerri, Eugenio Bennato, Paola Toti, Raffaele Nigro, Valentino Romano e Sabrina Ferilli che racconterà la storia della brigantessa Francesca Sipicciani, da lei interpretata per la mini-fiction su Rai Uno intitolata “Né con te, né senza di te”. Durante la presentazione del libro, il cantatutore di Latina eseguirà alcuni brani live contenuti nel cd.