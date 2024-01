Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Lisa e al Bar Awtar Cafè

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.,

ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione degli esercizi commerciali denominati “Bar Lisa” e “Bar Awtar Cafè”, rispettivamente in via Barrili n. 24 e in viale Palmanova n. 67 a Milano.

In mattinata, gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività in quanto, a seguito di controlli svolti negli ultimi mesi, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti di via Chopin, tra novembre e dicembre scorso, hanno identificato due avventori, i quali sono stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish.

Inoltre, il locale è stato destinatario di diversi decreti di sospensione della licenza, emessi tra il 2012 e il 2018, per analoghe problematiche.

Sempre in giornata, gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’attività in quanto il locale è risultato essere frequentato da persone con diversi precedenti penali e di polizia. In particolare, i poliziotti di Viale Monza, lo scorso dicembre sono intervenuti per una lite tra alcuni avventori, iniziata all’interno del locale per poi proseguire all’esterno, a seguito della quale sono state indagate sei persone per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed accensioni ed esplosioni pericolose. In particolare, dopo una colluttazione con i poliziotti, un giovane ha acceso una batteria di fuochi d’artificio facendoli esplodere ad altezza d’uomo verso gli agenti che si trovavano a brevissima distanza, colpendone diversi e due sono stati feriti riportando una prognosi di 2 giorni. Inoltre, uno degli avventori ha anche danneggiato lo sportello posteriore della volante nel tentativo di divincolarsi.