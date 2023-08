Il Questore di Milano sospende la licenza per 10 gg al Bar Gelateria Colibrì

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “Bar Gelateria Colibrì” in Via Michele Saponaro n.50/B a Milano.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti tra lo scorso settembre e giugno corrente, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti di polizia, in materia di stupefacenti, reati contro la persona e per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Un anno fa gli agenti di via Chopin hanno proceduto all’arresto, presso il bar, di un avventore per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e hanno indagato quattro persone per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale: il gruppo e altri appartenenti al vicino campo nomadi di via Chiesa Rossa hanno inscenato un tumulto per sottrarsi al controllo delle forze di polizia.

Ad inizio agosto 2023, invece, gli agenti hanno identificato un uomo che, seduto all’esterno del bar, con atteggiamento sospetto, si è liberato di un pacchetto di sigarette per poi cercare di allontanarsi prima di essere fermato per un controllo: all’interno del pacchetto sono stati rinvenuti 3,17grammi di cocaina suddivisa in nove involucri e, a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti 15,79 grammi di hashish. Dagli accertamenti esperiti il locale è risultato già destinatario di un decreto di sospensione della licenza in data dicembre 2012 per analoghe problematiche, sotto la precedente gestione.