Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg al circolo La Kalle Club a Rozzano (MI) 

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni del circolo privato denominato “La Kalle Club”, in via Curiel n. 198/4 a Rozzano (MI).

Ieri venerdì primo marzo i carabinieri della Tenenza di Rozzano (MI) hanno notificato la sospensione al responsabile del circolo in quanto a inizio dicembre scorso i carabinieri di Rozzano e della Compagnia di Corsico sono intervenuti nei pressi del circolo privato per un uomo accoltellato Sul posto i militari hanno accertato che poco prima era scaturita una lite all’interno del locale, per futili motivi, nel corso della quale la vittima, trasportata successivamente in codice rosso presso un vicino ospedale, era stata aggredita da un gruppo di persone, poi datisi alla fuga. A fine gennaio scorso invece, i carabinieri di Rozzano e Corsico sono intervenuti presso il locale per un uomo aggredito da un cittadino straniero nel corso di una lite in strada tra più persone. Sul posto i militari hanno riscontrato la presenza della vittima, la quale era stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro. A seguito di accertamenti, i carabinieri hanno intercettato il responsabile dell’aggressione, il quale risulta avere a carico con diversi precedenti penali e di polizia, anche in materia di droga; inoltre è risultato essere destinatario di più ordini emessi dal Questore di lasciare il territorio nazionale.

Inoltre Il locale è risultato essere stato già destinatario di due decreti di sospensione, durante la precedente gestione e con una diversa denominazione, per analoghe problematiche.