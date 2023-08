Il Rally Terra Sarda attende gli interpreti della Coppa Rally di Zona 9

Dalla Gallura, il “lasciapassare” a coefficiente 1.5 per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally Confermata come manche decisiva per la partecipazione alla “finalissima” tricolore, l’undicesima edizione della proposta di Porto Cervo Racing è pronta ad ambientare la sfida lanciata dalla Coppa Rally di Zona 9, della quale è ultimo appuntamento utile.

Porto Cervo Saranno ancora i chilometri della Gallura a determinare l’accesso dei piloti protagonisti della Coppa Rally di Zona 9 alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally: il Rally Terra Sarda ha confermato il proprio, decisivo ruolo verso gli equilibri della serie nazionale, proponendo ancora il suo asfalto come ambientazione di una sfida che contrapporrà – da venerdì 6 a domenica 8 ottobre – gli interpreti del rallismo regionale a piloti provenienti da altre regioni d’Italia, divenuti parte integrante di un confronto che, sulla pedana d’arrivo della Promenade du Port di Porto Cervo, vivrà la sua ultima espressione stagionale, l’unica a coefficiente 1,5. Una sfida da vincere ancora, per Porto Cervo Racing, struttura che garantirà all’undicesima edizione della gara un interesse in linea con l’eccellenza che – da sempre – contraddistingue il territorio.

Il Rally Terra Sarda, essendo il terzo appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 9 e l’ultima occasione di confronto per gli interpreti dei fondi asfaltati, proporrà a questo specifico plateau di praticanti la possibilità di presentarsi allo “start” della Finale Nazionale Coppa Italia Rally, palcoscenico che garantirà la partecipazione a chi – sulle strade della provincia di Sassari – avrà conseguito punteggio utile finalizzato al raggiungimento del target imposto dalla serie coinvolgendo, nello specifico, i primi tre equipaggi della classifica assoluta, i primi tre equipaggi Under 25 ed i vincitori delle varie classi, oltre a quello della categoria Over 55.

Grande, il fermento riscontrato a due mesi dall’evento. Un mix, quello determinato dall’incontro tra i palcoscenici del TER Series e della Coppa Rally di Zona, che si sta traducendo in un considerevole numero di pre-adesioni, legato alle importanti agevolazioni sul trasporto della vettura e sul soggiorno per l’intero fine settimana, proposto dall’entourage di Mauro Atzei al palcoscenico rallistico nazionale. Un “input” che, dalla Sardegna, è pronta a godere della marcata risposta da parte dei praticanti, incentivati dall’opportunità di abbinare alla gara una vera e propria vacanza, facendo leva su una collocazione temporale pronta a regalare un ultimo assaggio d’estate.

I contenuti delle agevolazioni proposte per l’11^ edizione del Rally Terra Sarda sono disponibili al seguente link:

Nella foto (free copyright Morittu): Antonio Rusce, uno dei protagonisti della Coppa Rally di Zona 9 della passata edizione.

Com. Stam. + foto