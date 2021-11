Il Trastevere aggancia la vetta del girone A

Il Varese allunga il proprio vantaggio nel girone B mentre nel C vola il Borgo San Donnino – Roma – La 5^ giornata della eSerieD, il “Campionato d’Italia” virtuale della Lega Nazionale Dilettanti, regala al Trastevere l’aggancio alla vetta del girone A, in coabitazione con il San Giuliano City costretto al pareggio (2-2) dal Flaminia Civita Castellana.

I capitolini scalano quindi in prima posizione grazie al 3-0 al Prato e si proiettano con fiducia alla difficile sfida che li attende, domani sera, contro la Recanatese, team in buonissima forma reduce dal successo (2-1) sul Desenzano Calvina.

Nel girone B spiccano la vittoria per 4-3 del Palermo C5 ai danni del Chieri, una delle formazioni più in “palla” della categoria e l’allungo in vetta del Varese, vittorioso nel derby contro il Crema con il risultato di 2-0. Per quanto riguarda il raggruppamento C balzo in avanti del Borgo San Donnino che batte 1-0 il Giugliano e si porta in testa alla classifica, in solitaria, grazie all’indiretta complicità del Vesta che frena contro il Lornano Badesse non andando oltre il 2-2 finale.

Restando nell’ambito del girone C, il racconto in live streaming del match Savoia – Leon, sul canale Twitch della LND eSport, valido per la 6^ giornata di andata di mercoledì 1 dicembre, è affidato, a partire dalle ore 21.15, ad Enrico Coviello e Lorena Rusu.

Per il Leon, 6 punti in classifica generale e tanta voglia di inserirsi nella zona playoff, in linea con lo spirito del suo capitano, Cristian Caffarello (nella foto), 31 anni e da sempre appassionato di PlayStation. Per lui, da quando ha 5 anni, c’è tanta palestra, il calcio reale – dove ha raggiunto l’Eccellenza – e il lavoro in una multinazionale. Caffarello, in vista del big match di domani, suona la carica al gruppo e lo invita alla massima concentrazione: “Giocare nella eSerieD della Lega Nazionale Dilettanti è un’occasione e una possibilità che non tutti possono permettersi e appunto per questo – dichiara Caffarello – é uno dei campionati di calcio virtuale più belli e difficili. Domani affronteremo il Savoia, una vera e propria big del Pro Club, con sicuramente molta più esperienza e un titolo in tasca come la LND eCup vinta addirittura contro il Genoa. Noi arriviamo a questa sfida da due passi falsi ma scenderemo in campo sempre con testa e voglia di portare a casa l’intera posta in palio”.

