Il Trovatore in diretta al cinema dalla Royal Opera House di Londra

La Royal Opera House chiuderà la Stagione cinematografica 2022/2023 con una nuova produzione della monumentale opera di Verdi “Il trovatore”. L’opera, che sarà trasmessa in diretta in oltre 900 cinema martedì 13 giugno 2023, riporterà a Covent Garden dopo il successo di Bajazet (2022) e Berenice (2019) l’acclamata regista Adele Thomas. A dirigere l’orchestra il direttore musicale della Royal Opera Antonio Pappano.

La passione si accende quando Manrico e il Conte di Luna si contendono l’affetto di Leonora. Non sanno che Azucena, la madre di Manrico, custodisce da decenni un terribile segreto. Presto una maledizione del passato risorgerà dalle ceneri con implicazioni devastanti per tutti loro.

Con Marina Rebeka, Riccardo Massi, Ludovic Tézier e Jamie Barton, la produzione ambienta la storia di Verdi in un universo di superstizione medievale ispirato ai quadri di Hieronymus Bosch. Con una partitura che comprende il famoso coro Anvil, “Il trovatore” offrirà sia al pubblico più esperto che a quello più giovane una serata memorabile.

Dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House porta l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo. Per la Stagione 2022/23, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera vengono trasmesse in oltre 1.300 cinema dal Regno Unito alla Nuova Zelanda. Ogni trasmissione offre al pubblico il miglior posto a sedere e include filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

Il programma è parte integrante del progetto della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

New production

The Royal Opera

IL TROVATORE

Live in cinemas: Tuesday 13 June 2023

Co-production with Opernhaus Zürich

The opera lasts approximately 3 hours and 40 minutes, including one interval.



Music Giuseppe Verdi

Conductor Antonio Pappano

Director Adele Thomas

Designer Annemarie Woods

Lighting designer Franck Evin

Choreographer Emma Woods



Leonora Marina Rebeka

Manrico Riccardo Massi

Count Di Luna Ludovic Tézier

Azucena Jamie Barton

Ferrando Roberto Tagliavini

Ines Gabrielė Kupšytė

Ruiz Michael Gibson



Royal Opera Chorus

Orchestra of the Royal Opera House



Sung in Italian with English subtitles

Position of Music Director Maestro Antonio Pappano generously supported by Mrs Susan A. Olde OBE

Generous philanthropic support from Julia and Hans Rausing, Simon and Virginia Robertson, The Patrons of Covent Garden and The Maestro’s Circle

