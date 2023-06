Il viaggio di Pilgrim tra i raduni di vele d’epoca del 2023, ecco come partecipare

Pilgrim, l’ultracinquantennale imbarcazione a due alberi dell’indimenticato Pippo Dalla Vecchia, storico presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli e personaggio di riferimento della vela internazionale, è in partenza per un viaggio che toccherà i principali raduni di vele d’epoca del Mar Tirreno.

A comandarla sarà il figlio 24enne Emmanuele, cresciuto a bordo, che ha accettato la sfida di restaurare la barca del padre per farla tornare a navigare in occasione del trentennale di proprietà della sua famiglia consentendole di solcare i mari anche nei prossimi anni. Chiunque potrà unirsi all’equipaggio e vivere l’esperienza delle crociere di trasferimento da un porto all’altro oppure veleggiare in occasione delle regate dedicate allo yachting classico. Pilgrim, lunga 14 metri, è stata costruita interamente in legno nel 1971 dal prestigioso cantiere Carlini di Rimini.

2023, IL VIAGGIO DI PILGRIM TRA LE VELE D’EPOCA

Pilgrim, ovvero ‘pellegrino’. Mai nome poteva essere più appropriato per questo scafo a vela a due alberi (armo velico a ketch bermudiano) lungo 14 metri, costruito in legno di mogano nel 1971 dallo storico cantiere navale Carlini di Rimini. Una barca solida e marina, modello Donella Class, progettata dal noto yacht designer inglese Jack Laurent Giles. Impiegata inizialmente per crociere famigliari in Adriatico e Croazia, dal 1993 è appartenuta a Pippo Dalla Vecchia, per ben 23 anni presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, ex vice campione del mondo della Classe Tempest nonché vice presidente della Federazione Italiana Vela e indiscusso animatore della vela napoletana. Alla sua morte, avvenuta nel 2021 all’età di 90 anni Il Mattino lo definì “Battagliero per forza: da atleta, dirigente, leader. Pungente, visionario … e condottiero del Savoia”. Nel 1999, 68enne, Pippo divenne padre per la terza volta di Emmanuele, il figlio oggi 24enne che nel trentennale di proprietà della barca di famiglia ha deciso di offrire a chiunque la possibilità di navigare in lungo e in largo in Mar Tirreno in occasione dei raduni dedicati alle vele d’epoca. Duplice l’obiettivo: onorare la memoria del padre, facendo scoprire a chiunque la pratica della vela su uno scafo storico in legno, oltre a consentire a Pilgrim (Instagram: https://www.instagram.com/svpilgrim/) di continuare a veleggiare ancora per tanto tempo, frequentando porti, banchine e facendosi ammirare alle manifestazioni. Il programma prevede di navigare da Napoli all’Arcipelago Toscano, dall’Argentario a Gaeta e ritorno nell’Arcipelago Campano, per poi riprendere eventualmente le navigazioni dopo la pausa estiva con l’evento ligure di Imperia e quello toscano delle Vele Storiche Viareggio. Maggiori informazioni sulla barca e gli itinerari possono essere fornite dallo stesso Emmanuele Dalla Vecchia ai seguenti riferimenti: Mob. +39 338 3481960 – E-mail: classicyachtpilgrim@gmail.com

IL CALENDARIO DELLE VARIE TAPPE

Il più recente restauro di Pilgrim è stato completato nel 2021 ad opera dell’Antico Cantiere del Legno Aprea di Torre Annunziata, già noto per la capacità delle sue maestranze e gli innumerevoli refitting di scafi d’epoca compiuti nel corso degli anni. A seconda delle adesioni pervenute e sempre in dipendenza delle condizioni meteomarine, ecco di seguito le manifestazioni dedicate alle vele d’epoca alle quali Pilgrim prevede di partecipare nel corso del 2023:

8-11/6/2023: Capraia e Arcipelago Sail Rally

12-13/6/2023: Crociera di trasferimento Napoli – Porto Santo Stefano

14-18/6/2023: Argentario Sailing Week

19-22/6/2023: Crociera di trasferimento Porto Santo Stefano – Gaeta

23-25/6/2023: Grandi Vele a Gaeta

26-29/6/2023: Crociera di trasferimento Gaeta – Napoli

30-6/2-7/2023: Le Vele d’Epoca a Napoli

Dal 3/7/2023: Navigazioni nel Golfo di Napoli

1-6/9/2023: Crociera di trasferimento Napoli – Imperia

7-10/9/2023: Le Vele d’Epoca di Imperia

Ottobre 2023: Crociera di trasferimento Liguria (o Campania) – Viareggio

12-15/10/2023: Vele Storiche Viareggio

Per imbarcare su Pilgrim nel corso delle varie tratte, concordando di volta in volta modalità e tempistiche, è necessario prendere accordi preventivi con lo skipper-armatore, Emmanuele Dalla Vecchia, contattabile ai seguenti riferimenti: Mob. +39 338 3481960 – E-mail: classicyachtpilgrim@gmail.com

PILGRIM, FORMIDABILE SCAFO DA CROCIERA

Pilgrim, da quando è stata varata, si è dimostrata da subito una formidabile imbarcazione adatta sia alla crociera d’altura che alle navigazioni lungocosta, soprattutto in presenza di famiglie o di neofiti a bordo. L’armo velico distribuito sui due alberi consente di esporre al vento la corretta superficie di vele per affrontare ogni tipo di condizione meteorologica. Il boma dell’albero di maestra, alto sopra la tuga, garantisce sicurezza in caso di strambate involontarie e l’avvolgifiocco consente di manovrare agilmente dal pozzetto senza dovere raggiungere la prua. La larghezza dei passavanti permette di muoversi lungo tutta la lunghezza della barca senza intralci. La doppia tuga prodiera e poppiera offrono la possibilità di sedersi o stendersi al sole sia durante la navigazione che in occasione delle soste alla fonda. Sottocoperta sono presenti tre cabine doppie (di cui quella prodiera può diventare quadrupla mentre quella poppiera è riservata all’equipaggio), l’ampio quadrato, la cucina, due wc e la zona carteggio.

PILGRIM – SCHEDA TECNICA

Nome: Pilgrim

Tipologia: Ketch bermudiano

Anno: 1971

Cantiere: Carlini (Rimini – Italy)

Progetto: Jack Laurent Giles (UK)

Materiale di costruzione: Legno

Lunghezza: 14,00 mt

Larghezza: 3,80 mt

Pescaggio: 1,70 mt

Dislocamento: 18 tonn.

Superficie velica: 165 mq

Motorizzazione: Aifo 75 hp

Serbatoio gasolio: 500 lt

Serbatoio acqua: 500 lt

Cabine ospiti: 2 doppie + 1 doppia/quadrupla

Bagni: 2



(Photo: Paolo Maccione e Archivio fotografico Pilgrim)

Com. Stam. + foto