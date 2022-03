Inaugurata “Mondo Sposi 2022”, per due week end fino a domenica 13 marzo la Fiera degli sposi al Palagiotto

E’ stata inaugurata venerdì 4 marzo la nuova edizione di “Mondo Sposi”, aperta al pubblico con ingresso gratuito (su esibizione di green pass) per due weekend fino a domenica 13 marzo, all’interno del PalaGiotto.

A tagliare il nastro è stata l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Cettina Martorana insieme al presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco e i rappresentanti di Medifiere. “Dopo la pandemia finalmente siamo in un periodo migliore e auspichiamo che tutte queste attività possano riprendere – commenta l’assessore Martorana – La pandemia aveva creato anche dei blocchi sociali perchè le persone non avevano avuto più modo di sposarsi. Riprendere le attività significa riprendere anche la vita. Siamo contenti di essere oggi qui perché è un momento di gioia importante che condividiamo”. I ringraziamenti a Massimiliano e Giuseppe Mazzara e a Leonardo Peduzzi di Medifiere arrivano da Ottavio Zacco. “Nonostante la Fiera del Mediterraneo sia impegnata ancora come struttura covid – afferma Zacco – Medifiere riesce a realizzare eventi di grande livello anche in strutture alternative. Ci auguriamo che l’anno prossimo possiamo rientrare alla Fiera del Mediterraneo e rilanciare quel polo fieristico evitando di farlo diventare, come qualcuno vuole fare, in un centro congressi che non è quello che serve alla città di Palermo”. Per Massimiliano Mazzara in questo momento “è importante rilanciare i diversi settori economici, del wedding in questo caso. Abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza – continua Mazzara – Standisti e visitatori le rispettano scrupolosamente e il settore del wedding può riprendere a lavorare e ad investire”.

La Fiera sarà aperta dal 4 al 6 marzo e dall’11 al 13 marzo con i seguenti orari: venerdì dalle ore 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24; domenica dalle 16 alle 23. Ingresso gratuito con green pass obbligatorio.

Com. Stam.