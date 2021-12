Info pro vax: incontro Commissario Covid 19 Messina con informatori scientifici del farmaco del territorio

In Fiera per discutere informazioni per favorire campagna vaccinale per terze dosi e vaccinazione pediatrica

Il Commissario per ll’emergenza Covid 19 di Messina prof Alberto Firenze ha incontrato oggi pomeriggio gli informatori scientifici del farmaco territorio di Messina e provincia, con l’obiettivo di trasferire delle informazioni sulle terze dosi del vaccino anti covid e su quelle pediatriche ai medici di base e pediatri con i quali si trovano spesso in contatto. Nell’ incontro formativo e informativo il commissario ha spiegato le novità che gli informatori possono diffondere sulle vaccinazioni, oltre le prassi burocratiche e normative. “Questa ripresa dei contagi – spiega Firenze – può essere frenatw solo con la collaborazione e l’aiuto di tutti tra informatori, medici e pediatri, che devono coadiuvarci nell’opera di convincimento per diffondere il messaggio della importanza delle terze dosi e delle vaccinazioni pediatriche per tutelare tutti e fermare le nuove varianti più contagiose Apprezziamo molto la collaborazione degli informatori scientifici che si sono detti pronti a darci una mano in un momento complicato per i tanti casi di positivi nelle scuole e in alcuni comuni del territorio. Oggi purtoppo vista la situazione ho dovuto chiedere restrizioni per i comuni di Scaletta e Terme Vigliatore”.

Com. Stam.