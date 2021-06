Da venerdì 11 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Come sale”, il nuovo singolo di Ignazio Deg prodotto da Max Calo (fratello del noto cantautore Bungaro nominato ai Grammy Music Awards per l’album di Youssou N’Dour e che vanta collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Michael Buble, Patty Smith, Anastacia, per citarne alcuni, oltre che le collaborazioni italiane con Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Irene Grandi e Noemi) e scritto da Max Calo, Giuseppe Solydago e Deg.

Come sale racconta di un padre che odia i gay e che successivamente scopre di avere un figlio omosessuale. E così dopo tanti scontri, l’amore incondizionato vince.

«Quanto conta l’amore? quanto le proprie convinzioni?» Sono le domande ricorrenti in questo nuovo lavoro dell’artista mesagnese. Una storia raccontata senza fronzoli e soprattutto senza sovrastrutture; “Come Sale” parla in maniera semplice e diretta dell’incapacità di un padre di accettare l’omosessualità del proprio figlio come se quest’ultima fosse un fardello talmente pesante da portare da preferire l’allontanamento.

“Come Sale” è l’ennesimo replay vissuto da tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno devono lottare per rivendicare la propria dignità e i propri diritti in un mondo spesso bigotto ed intransigente.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «il ritornello racconta di quelle ferite inferte dalle nostre convinzioni, dalla logica dei Taboo con la quale siamo cresciuti e che spesso ha condizionato in maniera determinante la nostra incapacità di accettare gli altri per quello che sono».

Ciao Ignazio e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Principalmente mi occupo di Digital Marketing, insomma faccio in modo che i miei clienti vengano contattati dalle persone che navigano sul web. È un lavoro entusiasmante e creativo, infatti ogni giorno mi occupo di mettere in piedi delle campagne pubblicitarie. Quindi, fondamentalmente durante il giorno mi occupo di lavoro. Ma, le mie giornate devono sempre iniziare con una bella corsetta in campagna e poi si va a lavorare. Amo il mondo della meditazione e la faccio in modo costante. Un’altra mia passione e quella della fotografica ma non vi nascondo che mi piace molto il mondo del food soprattutto quello innovativo che rispetta le vecchie tradizioni. Non vi dico quanto poi mi piace mangiare!

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Come sale”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

Di personale c’è che credo molto nell’amore incondizionato l’unica via di salvezza per i rapporti tra le persone. Che siano etero, gay o rapporti tra genitori e figli.

Come è stata la lavorazione del videoclip?

Su questa domanda potrei fare davvero un tema scolastico. Partiamo dal presupposto che amo tantissimo girare i videoclip, soprattutto quando in scena ci sono Professionisti con la P maiuscola. Ho avuto la fortuna di lavorare sul set con gente come Angelo Cascione regista, Stefano Tramacere direttore della fotografia, Alessandra Schilardi scenografa tutti con tantissime esperienze in video importanti di fama nazionale. Non vi dico poi quando ci sono delle scene dove si gira tra le strade, tra la gente. Abbiamo simulato un’incidente tra un’auto ed un camion ed è stato davvero pazzesco. Quanto lavoro e quante ore di riprese solo per estrarre qualche secondo. Un altro personaggio al top è stato l’attore protagonista. L’attore leccese Giampaolo Morelli che si è davvero superato interpretando un ruolo molto difficile. Ma il super boss è stato Diego Colucci produttore esecutivo che ha davvero fatto l’impossibile per fare in modo che tutto andasse per il verso giusto. Non è facile su di un set trovare le giuste soluzioni ad alcuni imprevisti che ti piombano sulla testa.

Hai mai pensato di prendere parte a qualche talent?

Ci ho pensato diverse volte, ma non credo che sia una cosa fatta per me. Non saprei…

Possiamo sperare in un futuro EP?

Assolutamente si, sono già a lavoro per il prossimo singolo e sicuramente prossimamente usciremo con delle tracce tutte assieme.

