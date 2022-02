Intervista con La Convalescenza

Si intitola Via Lattea il nuovo singolo de La Convalescenza, secondo singolo dell’anno per la band alt-rock modenese ed è un pezzo dalle sonorità energiche e graffianti,

un singolo con cui la band si propone di parlarci dell’incolmabile distanza che divide le persone, e lo fa accompagnandoci in un viaggio immaginario a guardare la Terra dall’alto. Una Terra che, vista da quella distanza, “non è neanche troppo blu”. Ne abbiamo parlato con i ragazzi:

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Avete voglia di raccontarci chi siete quando non siete impegnati come band? Come passate le giornate, cosa vi piace fare nel tempo libero?

Siamo tutti lavoratori che cercano di sfruttare al meglio il loro tempo libero fra musica, viaggi, aperitivi e amici. In questo momento in particolare, con i nuovi singoli, la musica fa da padrona!

Quanto c’è di personale nel vostro singolo “Via Lattea”? In che modo questo pezzo vi rappresenta?

Via Lattea parla un po’ di quelle distanze che non sai mai come accorciare, un po’ dei portici di Bologna, di come si inciampa nella vita e per tutta la vita.

Ci siamo legati perché è un pezzo per tutti noi che ancora non abbiamo capito.

Un metro può separare più di una galassia, e forse noi non abbiamo ancora imparato a gestire lo spazio.

Come è stata la lavorazione del brano?

Prima lo abbiamo scritto, poi abbiamo chiesto a Francesco Galavotti (Casemurate, ex Cabrera) di metterci un po’ della sua voce; è venuto in studio ed è uscita molto naturale.

Che cosa ne pensate dei talent-show?

Ottimo trampolino di lancio, sicuramente sono esperienze divertenti. Anche se forse ci si diverte ancora di più a sudare tutti insieme in un live club.

Prossimi progetti?

Intanto farvi sentire ancora qualche pezzo che teniamo in cantina ma soprattutto cercare di capire se e quando i live che sono saltati verranno recuperati. Intanto il 19 febbraio si suona in casa, a Modena, al Centrale 66.

Com. Stam.