ISOTTA – “CAPO DANNO” L’AMORE NON È SCONTATO

“É sbagliato dare per scontato l’amore in una coppia, così come è falso credere che il divertimento a Capodanno sia… garantito”

A partire da venerdì 15 dicembre è disponibile in tutte le piattaforme digitale e in rotazione radiofonica “CAPO DANNO (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), il nuovo brano di Isotta, che segue i singoli “Mi piace il caso” e “Al di là della felicità” (feat. Cannella), entrambi entrati per settimane in classifica italiana Earone dei passaggi radiofonici. Online anche il videoclip.

“È sbagliato dare per scontato l’amore in una coppia così come è falso credere che il divertimento a Capodanno sia… garantito – spiega la cantautrice toscana -. In entrambi i casi si rischia di minare alla base le fondamenta per una buona riuscita: la spontanea capacità di lasciarsi andare. Attraverso questa metafora, canto la ricerca di una soddisfacente relazione d’amore che, fra una serie di aperitivi, feste e balli, trova il suo finale in un “CAPO DANNO” …deludente.”

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 anni si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Nel 2021, vince il premio Bianca d’Aponte con il brano “IO” (Guarda qui). Sempre nel 2021, ad ottobre, esce “Palla Avvelenata” con video (guarda video). A gennaio 2022, esce il singolo “Bambola Di Pezza” (Etichetta: Women Female Label & Arts / Distribuzione: Artist First), accompagnato dal videoclip con la regia di Renato Nassi GUARDA VIDEO.

Il disco d’esordio Romantic Dark (etichetta Women Female Label & Arts / distribuzione Artist First – ASCOLTA QUI) è stato prodotto ed arrangiato da Pio Stefanini, con il quale Isotta ha scritto la maggior parte dei brani e condiviso il linguaggio musicale e sonoro che ha portato alla realizzazione di questo suo primo lavoro discografico. Altri singoli estratti dal disco sono “Psicofarmaci” (GUARDA VIDEOCLIP),“Cryptocornuta” (GUARDA VIDEOCLIP) e “Doralice” (GUARDA VIDEOCLIP). Un 2022 pieno di riconoscimenti per Isotta: ha raggiunto la finale a Musicultura 2022, conquistando il Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli”e il Premio Afi a Musicultura 2022 e ha raggiunto la cinquina finale perla Targa Tenco “Miglior album d’esordio”. Inoltre, in questi ultimi mesi, ha aperto i concerti di Madame, di Simona Molinari, di Raphael Gualazzi e Sonohra. A maggio 2023 esce “Minuscola”, il nuovo album di ISOTTA (ASCOLTA ALBUM), prodotto artisticamente da Pio Stefanini e Diego Calvetti. Il primo singolo estratto è “Mi piace il caso”, accompagnato dal videoclip (GUARDA QUI), brano entrato per settimanein classifica italiana Earone dei passaggi radiofonici, a cui è seguito anche il remix a cura di Get Far Fargetta (ASCOLTA IL REMIX). A settembre 2023 esce “Al di là della felicità” (feat. Cannella), con videoclip GUARDA VIDEOCLIP

www.instagram.com/therealisotta_/

di Lucia Sanna