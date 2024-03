Italian Design Day, Borgonzoni: “Per MiC sostenere sviluppo imprese culturali e creative una priorità”

“Il mondo guarda da sempre alla cultura dell’Italia con grande ammirazione. Tra le espressioni del nostro straordinario patrimonio artistico e culturale più apprezzate all’estero, il design italiano merita senz’altro un posto d’onore.

Frutto di straordinaria creatività, le opere di design raccontano di capacità uniche, legate a quel ‘saper fare’ fortemente radicato nelle nostre tradizioni e nei nostri territori, che sanno così bene interpretare, pur tenendo saldo lo sguardo al futuro. Per il MiC sostenere l’industria culturale e creativa italiana è una priorità e questa iniziativa risponde perfettamente al nostro intento di far conoscere ed apprezzare sempre più in un panorama internazionale i nostri artigiani, gli artisti, le imprese del settore e i loro prodotti. Tante le azioni che stiamo mettendo in campo per lo sviluppo del comparto, non ultime le importanti novità introdotte nella Legge sul Made in Italy, che i decreti attuativi a cui stiamo lavorando trasformeranno presto in realtà. Uno dei nuovi strumenti è poi lo stanziamento di oltre 150 milioni di euro, tra fondi europei e risorse nazionali, per il rafforzamento delle imprese culturali esistenti operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, nonché per la nascita di nuove attività, che fa capo al Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” gestito dal MiC (la dotazione complessiva ammonta a più di 490 milioni di euro). Tra gli ambiti culturali interessati dai finanziamenti, anche il design”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in occasione dell’Italian Design Day, iniziativa che ricorre oggi, 14 marzo, giunta all’ottava edizione, promossa e organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea (in collaborazione con la Fondazione ADI Compasso d’Oro, l’Associazione per il Disegno Industriale, la Triennale di Milano, il Salone del Mobile, Federlegno Arredo e l’Agenzia ICE), con l’intento di promuovere il design italiano all’estero.

L’ottava edizione della manifestazione Italian Design Day è stata presentata questa mattina alla Farnesina alla presenza del Sottosegretario Borgonzoni.

Com. Stam