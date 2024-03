ITFW35 Solarino al via Domani il turno di qualificazioni, nove le azzurre in campo. Pedone unica siciliana nel tabellone principale

Con la presentazione dell’ITF W35 di Solarino al Comune si è aperto il sipario sulla decima edizione della tappa ITF World Tennis Tour organizzata in provincia di Siracusa. Con una entry list dal chiaro respiro internazionale, la manifestazione prende il via allo Zaiera Tennis Facility questo week-end con i primi match delle qualificazioni.

In sala “Falcone Borsellino” il sindaco pro tempore Giuseppe Germano, insieme al tournament director Renato Morabito, hanno presentato il torneo. Per la prima volta tre tenniste iscritte alla tappa ITF hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del torneo. Sono Emilie Lindh, runner-up Archigen 2023, Sofia Shapatava runner up nel doppio GVH Cup 2023 e Anna Bochoradze. Le tre tenniste partono dalle qualificazioni e hanno condiviso in conferenza stampa gli obiettivi che proveranno a raggiungere in Sicilia.

Emilie Lindh ha spiegato: “Si tratta del mio primo ritorno a Solarino, dove mi sono infortunata lo scorso novembre. Sto rientrando da quell’infortunio e proverò a centrare l’accesso al tabellone principale, lottando per ripetere il risultato dello scorso anno”. Sofia Shapatava ha perso la finale del doppio GVH Cup 2023 contro Angelica Moratelli e Lisa Pigato e ritorna a Solarino per competere sia nel singolare che nel doppio. La tennista è parte del torneo anche nella veste di allenatrice della connazionale diciassettenne Anna Bochoradze. “Sono felice di tornare – ha detto Sofia Shapatava – spero di ripetere il risultato della scorsa edizione e migliorarlo”. Per Bochoradze, l’ITF di Solarino sarà il primo torneo giocato su carpet. “E’ la mia prima volta su questo tipo di superficie e spero di fare bene. Sono sicuramente felice di giocare in Italia”.

Sono state comunicate quest’oggi le wild card assegnate dal settore tecnico Fitp. Camilla Gennaro, Jennifer Ruggeri, Arianna Zucchini accedono al turno di qualificazione. Michaella Krajicek ha già ottenuto la wc concessa dall’organizzazione.

Vittoria Paganetti, Allegra Fiorani, Oliwia Szymzuch, Anna Lanciaprima e Cecilia Di Pietro entrano nel tabellone Alternates. Nel tabellone principale c’è una sola azzurra, Giorgia Pedone, che gioca in casa da siciliana insieme Federica Bilardo e Virginia Ferrara. Quest’ultime fanno parte del gruppo delle nove tenniste italiane in campo da domenica 3 marzo per il turno di qualificazioni composto da Federica Di Sarra, Angelica Raggi, Arianna Zucchini, Jessica Pieri, Beatrice Ricci, Virginia Ferrara, Sara Milanese, Melania Delai. Parte dalle “quali” Aravane Rezai, numero 15 del Mondo nel 2010.

Archigen Cup, primo dei due tornei di marzo, si giocherà dal 4 al 10 marzo. Terranova Cup invece prenderà il via dall’11 marzo e fino al 17. L’ingresso allo Zaiera Tennis Facility

Com. Stam.