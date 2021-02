Milano, 08 febbraio 2021. “LA CANZONE NOSTRA”, il nuovo singolo di MACE nato dalla collaborazione con BLANCO e SALMO uscito venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia, conquista per la terza settimana consecutiva la numero uno della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, totalizzando oltre 12 milioni di stream e viene certificato disco d’oro.

Il VIDEO ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente nella top 10 dei video più visti, registrando oltre 4 milioni di views.

Il brano domina le chart di Spotify, mantenendo il primo posto della classifica Top 50 – Italia e posizionandosi ottavo in Viral 50 – Global.

“LA CANZONE NOSTRA” entra inoltre nella Top 10 della classifica Earone dei brani più programmati dalle radio.

“LA CANZONE NOSTRA” ha anticipato “OBE“, il nuovo album di MACE, disponibile in digitale, in cd e in vinile da venerdì 5 febbraio, per Island Records / Universal Music Italia che a soli tre giorni dall’uscita ha realizzato oltre 20 milioni di stream.

“OBE” è l’acronimo di “Out Of Body Experience (esperienza extra-corporea)”, un sigillo che inquadra con grande immediatezza la visione su cui si fonda il nuovo lavoro discografico di MACE.

Il tema del viaggio, fisico e spirituale, si snoda tra le 17 tracce del disco che esplorano e attraversano generazioni e sensibilità artistiche molto distanti tra loro. Ciascun elemento alla base delle diverse produzioni racchiude al suo interno le influenze, gli stimoli e le suggestioni vissute da MACE durante la propria esplorazione del mondo, trasportando l’ascoltatore a viaggiare dimensioni lontane.

I beat e le strumentali proseguono la cifra stilistica di MACE, consolidata negli ultimi anni, con produzioni in cui è forte la eco della black music, esplorata in molte delle sue sfaccettature, accompagnata da sonorità più scure che hanno come riferimento la scena elettronica UK.

A far parte di “OBE” tantissime voci, tra artisti di punta e nuove promesse che stanno lasciando un segno, a dimostrazione dell’attenzione e della curiosità verso tutto ciò che è innovativo, alla nuova linfa vitale della musica italiana.

MACE ha scelto di coinvolgere in questo viaggio Guè Pequeno, Salmo, Venerus, Blanco, Gemitaiz, Noyz Narcos, Franco126, Rkomi, Colapesce, Fsk Satellite, Ketama126, Psicologi, Madame, Carl Brave, Venerus , Rosa Chemical, Ernia, Samurai Jay, Geolier, IRAMA, Jlord, Fritz Da Cat, Darrn, Izi, Jack The Smoker, Jake La Furia.

Ciascuna traccia è legata ad un simbolo che dà un’interpretazione visiva ed esoterica al concetto evocato da ciascun brano. Le immagini sono prese a prestito dai simboli alchemici, da caratteri tibetani e da icone metaforiche.

TRACKLIST

01. COLPA TUA ⫷⫸ con Venerus, Guè Pequeno

02. LA CANZONE NOSTRA ⟁ con BLANCO, Salmo

03. DAL TRAMONTO ALL’ALBA ⚭ con Venerus, Gemitaiz

04. BUONANOTTE ❈ con Noyz Narcos, Franco126, Side Baby

05. NON VIVO PIU’ SULLA TERRA ༻ con Rkomi, Venerus

06. AYAHUASCA ☰ con Colapesce, Chiello_FSK

07. CANDYMAN ༄ con Gemitaiz

08. NOTTE FONDA ཨ con Ketama126, Psicologi

09. SENZA FIATO ཀརྨ con Venerus, Joan Thiele

10. ACQUA ཆུ con Rkomi, Madame

11. SOGNI LUCIDI ⊰⊱ con Carl Brave, Rosa Chemical

12. SIRENA མེ con Ernia, Samurai Jay, Darrn

13. TOP BOY ⨳ con Geolier

14. RAGAZZI DELLA NEBBIA ♅ con FSK Satellite, Irama

15. SCOSTUMATO ལྷ con J Lord, Fritz Da Cat

16. DIO NON E’ SORDO ♄ con Izi, Jack The Smoker, Jake La Furia

17. HALLUCINATION ☿

Bio

Mace (pseudonimo di Simone Benussi), è un dj e uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana. Con all’attivo numerose collaborazioni ha prodotto grandissimi successi come “Ho Paura di Uscire 2” per Salmo (certificato disco di platino), “Pamplona” di Fabri Fibra (che si aggiudica quattro dischi di platino e raggiunge il numero 1 nella classifica airplay italiana), “Chic” di Izi (triplo disco di platino) e l’intero album “DNA” di Ghali (anch’esso certificato platino).



Mace ha attraversato almeno tre grandi momenti musicali contemporanei, l’ascesa del rap dall’underground al dominio totale del mainstream, l’impatto di internet sull’elettronica e la fine della centralità dell’Occidente nel discorso musicale, riuscendo ogni volta ad assumerne le forme e ad apprendere ogni sfaccettatura di queste realtà.



Dopo un’adolescenza attiva nei graffiti, stringe il suo primo sodalizio artistico con l’amico d’infanzia Jack the Smoker, con il quale forma La Crème e pubblica nel 2003 il primo album “L’alba”, tutt’ora considerata una piccola pietra miliare del rap italiano.

Inizia da qui una lunga serie di collaborazioni con artisti storici come Kaos, Colle Der Fomento e Bassi Maestro.



Il percorso come dj inizia nel 2007, quando si avvicina alla musica elettronica e fonda il collettivo RESET!, che con gli omonimi party segna Milano negli anni della blog house e dell’electro attirando folle da migliaia di clubbers.



Con RESET! pubblica numerose release su label internazionali che lo porteranno in giro per lunghi tour tra Australia, Asia, Uk, Giappone, Ibiza. Con il collettivo realizza remix ufficiali per Fatboy Slim e Cassius. Nel 2013 esce su Sony Music l’album di esordio con RESET! “Future Madness”. Il disco viene anche ristampato in Giappone (dove nel 2016 terrà una residency annuale su Tokyo.Fm).



Il resto del globo lo esplora come viaggiatore, visitando più di 50 paesi spinto dalla continua esigenza di nuove connessioni umane e nuovi stati di coscienza attraverso le sue numerose esperienze psichedeliche e meditative che lo accompagnano tutt’ora costantemente.



Per qualche mese si ferma in Africa, sistemandosi nel 2017 a Johannesburg dove lavora con artisti locali tra i quali Sjava, assieme al quale crea “Umama”, brano afrobeat che raggiunge il numero 1 delle radio in Sudafrica.



Sulla label di Diplo (che molte volte ha suonato brani di MACE nei suoi radio show), pubblica un brano con Mc Bin Laden, star del rap Brasiliano.



Nel corso della sua carriera ha collaborato negli anni con i più affermati artisti italiani: da Salmo a Ghali, da Marracash a Fabri Fibra, per continuare poi con IZI, Gemitaiz, Gué Pequeno, Jake LaFuria, Noyz Narcos, Venerus e molti altri.



Nel 2020 firma con Island Records e pubblica a novembre il singolo “Ragazzi della nebbia” assieme agli FSK Satellite e Irama, a cui segue l’uscita di “La Canzone Nostra”, il nuovo singolo con Salmo e Blanco disponibile da venerdì 8 gennaio 2021.

