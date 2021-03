Baciare sulla guancia una donna è violenza sessuale, se lede la sua libertà. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di cassazione con la recente sentena 6158 del 2021, sulla base della valutazione complessiva della condotta del reo, del contesto ambientale e sociale in cui si sono verificati i fatti, del rapporto intercorrente tra i due soggetti coinvolti nella vicenda e di ogni altro elemento concreto.

Con tale decisione i giudici romani hanno così confermato la sentenza di condanna in appello di un uomo accusato di violenza sessuale per avere baciato sulla guancia una donna, decisione che era stata impugnata dall’imputato in Cassazione, ma senza successo, in quanto gli ermellini hanno confermato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale per il quale “il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima”.

Ciro Cardinale

CS