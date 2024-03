Dal 14 marzo al 17 marzo 2024 La Cosa Non Finisce Qui Scritto da Giacomo Sette Regia Carlotta Proietti Adattamento e Aiuto Regia Silvia Parasiliti Collazzo Cast attori in ordine alfabetico: Stefano Annunziato, Cristiano Arsì, Lorenzo Martinelli, Ivano Conte

Quattro soldati, bloccati da un nemico invisibile. Quattro amici, con i loro screzi, le loro paure e diversi modi di vedere. Quattro soldati circondati dall’ignoto e dalla paura, quella che ti arriva alle spalle e ti chiude la gola. Quattro soldati, quattro amici, quattro ragazzi in sospeso.

Nota di Regia

Trovo affascinante come differisca l’amicizia tra uomini e donne: è la qualità dell’amicizia che cambia. Gli uomini si trovano più a loro agio nei gruppi, tendono a fare squadra e hanno un modo tutto loro di sostenere un amico in difficoltà.

Cosa succederebbe se si manifestasse in un gruppo di amici il bisogno di condividere i propri pensieri, di parlare di verità che fanno paura? Chi ha il coraggio di affrontare la Cosa? E come? Mi sono fatta guidare da un sentimento di tenerezza nei confronti di quattro ragazzi che si trovano a dover affrontare qualcosa di completamente nuovo, insieme.

“La cosa non finisce qui” è una finestra che ci consente di spiare l’intimità dell’amicizia tra quattro coetanei. Quattro soldati. Quando si lasciano cadere le barriere dell’orgoglio può capitare che ci si confessino segreti che si sarebbero volentieri custoditi per sempre in un angolo del cuore…se non si fosse deciso di mettersi in gioco. E sarà proprio il “gioco” a guidare delle anime apparentemente confuse e sprovvedute in un’avventura che ha come semplice obiettivo quello di confermare il valore di un’amicizia. Semplice, non facile. Ma d’altra parte fronteggiare il dolore e la paura non è da tutti, è da eroi.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de Settesoli 3 (feriali ore 21, festivi ore 17,30)

Intero 13, Ridotto 10 (prevista tessera associativa)

