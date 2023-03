La Gold & Gold Messina tiene testa alla capolista Svincolati Milazzo, ma cede nel finale

Terza sconfitta interna per la Gold & Gold Messina. I peloritani cedono alla capolista Svincolati Milazzo per 63-81 dopo aver giocato alla pari per almeno trentasei minuti, nel corso dei quali hanno tenuto testa alla formazione mamertina giunta in riva allo Stretto certa della promozione in serie B Interregionale.

La squadra allenata da coach Trimboli ha mostrato il proprio valore, trascinata dalle giocate di Bolletta, la possente presenza sotto canestro di Tarolis, i canestri di Manfrè e la sapiente regia di Busco. I giallorossi hanno pagato la serata storta al tiro di Linde e Zivkovic, alcune scelte discutibili dei due direttori di gara e l’uscita dal campo di Pippo Sidoti. Il coach della Basket School, in disaccordo con le decisioni arbitrali, ha lasciato il campo prima che il signor Lorefice ne decidesse l’espulsione. Nonostante ciò la squadra messinese non si è disunita e, dopo essere andata sotto di 11 lunghezze, grazie ai canestri di Leo Di Dio (top scorer del match con 23 punti) e di Cristiano Scimone (14) è riuscita a rientrare in partita, sbagliando anche quattro tiri liberi che le avrebbero permesso di riportarsi sul -1. In evidenza tra i giallorossi anche Maddaloni (9 punti) e Mancasola (8). Sul 60-65 il break di 11-0 realizzato da Sindoni, Barbera, Busco e Manfrè, ha deciso la gara. Alla fine la Svincolati ha chiuso sul +18, vantaggio, apparso troppo penalizzante per una Gold & Gold Messina generosa e mai doma. E’ stata comunque una gara appassionante che ha divertito il numeroso pubblico presente al PalaMili, conclusa con i tifosi ospiti inneggianti alla conquista della serie B.

La sconfitta non pregiudica il cammino degli scolari che rimangono al terzo posto in classifica, con 30 punti all’attivo, appaiati alla Fortitudo che però beneficia di una migliore differenza canestri negli scontri diretti. Le ultime due gare contro le formazioni etnee del CUS Catania e dell’Alfa, definiranno la posizione definitiva dei giallorossi nella griglia dei playoff.

Gold & Gold Messina – Svincolati Milazzo 63-81

Parziali:14-14, 18-19 (32-33), 15-23 (47-56), 16-25

Gold & Gold Messina: Maddaloni 9, Obitsoe n.e., Freni n.e., Di Dio 23, Scimone 14, Tartamella 4, Linde, Mancasola 8, Zivkovic 1, Cordaro 1. Allenatore: Pippo Sidoti.

Svincolati Milazzo: Salvatico 2, Patanè S. n.e., Barbera 11, Popadic 2, Tarolis 15, Bolletta 10, Mihajlovic 2, Marcetic n.e., Sindoni 7, Busco 13, Scredi n.e., Manfrè 19. Allenatore: Francesco Trimboli

Arbitri: Alessandro Lorefice e Matteo Filesi

Com. Stam. + foto

La Palla a due del match