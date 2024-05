La Missione di Speranza e Carità inaugura una colonia estiva per bambini a Santo Stefano di Camastra(Me)

Durante il pomeriggio sono previste una camminata silenziosa e la celebrazione eucaristica. – Una colonia estiva per i bambini della “Missione di Speranza e Carità” ospitati all’interno della sezione femminile, ma anche per i bimbi e i genitori del territorio che vorranno usufruirne,

sarà inaugurata venerdì 24 maggio, alle ore 17,00, a Santo Stefano di Camastra (Me). Proprio qui, infatti, una cittadina del luogo ha donato alla Missione una casa con terreno nei pressi della spiaggia di Ponte degli Orti, che sarà gestito con la collaborazione della Parrocchia “San Nicolò di Bari”, Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra, in modo tale da rappresentare un momento di svago per i bambini e per la loro mamme, oltre che per tutti gli ospiti della Missione di Speranza e Carità.

La cerimonia di inaugurazione prevede una camminata silenziosa che partirà dalla Chiesa Madre per arrivare a Ponte degli Orti, in cui sarà piantata una croce di legno costruita nei laboratori di via Decollati a Palermo. La Croce sarà piantata nella proprietà che la Missione ha ricevuto in favore dei bambini e degli Ultimi. Il pomeriggio terminerà con la celebrazione della messa eucaristica che sarà officiata da Don Pino Vitrano, responsabile della Missione di Speranza e Carità, e da Padre Calogero Calanni, parroco della Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.