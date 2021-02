Sabato 13 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato in via Crescenzago, a Milano, un cittadino egiziano di 24 anni per detenzione e spaccio di droga.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, nel corso di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di droga, hanno notato un ragazzo che si aggirava in maniera sospetta in via Crescenzago. Gli agenti hanno deciso dunque di controllarlo: l’uomo ha consegnato spontaneamente uno “spinello” custodito dentro un pacchetto di sigarette ed è stato trovato in possesso anche di una chiave di un’auto.



Nella macchina, parcheggiata nei pressi della residenza dell’uomo, gli investigatori hanno trovato due sacchetti sottovuoto, nascosti sotto la ruota di scorta, contenenti 113 grammi di marijuana.



Successivamente, i poliziotti hanno perquisito anche l’abitazione, rinvenendo all’interno del sottotetto, lampade, sistemi di ventilazione, 690 grammi di marijuana, 25 piante di marijuana in infiorescenza alte 1.50 metri e materiale per il confezionamento.



Il 24enne, pregiudicato per reati si spaccio di stupefacenti, è stato arrestato.