Amatori Basket Messina già al lavoro in vista della nuova stagione sportiva 2021/2022. I nero-arancio hanno chiesto e ottenuto la partecipazione al torneo di C Silver, che a seguito dell’introduzione anche in Sicilia del torneo di C Gold diventa il massimo torneo a carattere regionale.

A seguito dello stop per la pandemia da Covid 19 la formazione nero-arancio ha preferito nello scorso torneo rinunciare alla serie D e partecipare al torneo di Promozione, vinto con 7 successi in 8 gare. Adesso una nuova sfida più ambiziosa aspetta i peloritani che stanno gettando le basi per affrontare al meglio un torneo impegnativo.

A guidare la squadra sarà il confermato coach Maggio e la spina dorsale sarà rappresentata dal gruppo under 18, campione provinciale nella scorsa stagione, con i vari Criscenti, Guglielmo, Panarello in rampa di lancio; a loro si uniranno i vari senior cresciuti negli anni nell’Amatori come capitan Valitri e i vari Casablanca e Migliorato. Questi atleti rappresenteranno il nucleo della squadra del prossimo torneo, la società contemporaneamente sta già lavorando agli innesti necessari per affrontare la C Silver ed è vicina alla firma di qualche atleta locale di grande esperienza. La preparazione comincerà in città nell’ultima settimana di agosto. Non si ferma ovviamente neanche l’attività relativa al sempre vivace settore giovanile, è in fase avanzata di realizzazione un altro campo da basket all’aperto (dopo il campo libero George Floyd) che l’Amatori intende utilizzare per gli allenamenti e proseguono i contatti con altre realtà locali per progetti condivisi di crescita dei giovani.

Com. Stam.