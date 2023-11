Lamborghini Roma by DL Racing ancora protagonista a Vallelunga

Nell’ultimo round del Super Trofeo Europa il rookie egiziano Badawy sale di nuovo sul podio e sfiora il titolo AM nella stagione d’esordio, mentre fra i Pro Scionti-Segù e i giovani romani Ianniello-Fabi rimontano a suon di sorpassi.

Ora il team punta le World Finals che nel weekend coroneranno la settimana di sfide sul circuito di casa. Sabato gara 1 e domenica gara 2 tutto in diretta su Sky Sport Arena

Roma. Dopo i successi dello scorso weekend nel quinto round all’Autodromo di Vallelunga, per Lamborghini Roma by DL Racing arrivano nuovi e preziosi risultati dal sesto e ultimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa, disputato tra giovedì e venerdì sempre sul circuito capitolino, che ora si appresta a ospitare anche le World Finals, in programma fra sabato 18 e domenica 19. In gara a caccia di una rivincita mondiale con il team, che in tutto schiera ben tre Huracan ST Evo2, tornerà Ibrahim Badawy, a 17 anni protagonista di una brillante stagione di esordio nel monomarca della Casa del Toro. Nel sesto atto del 2023, il rookie egiziano ha concluso la serie europea conquistando uno spettacolare secondo posto in gara 1 giovedì, con tanto di celebrazioni sul podio di casa per la squadra, e uno sfortunato ritiro in gara 2 venerdì, causato da un guasto all’alternatore. Badawy, che nell’occasione ha affrontato la sua prima gara in condizioni di bagnato-umido cercando di trovare più feeling possibile con pista e vettura, era in corsa per il titolo della classe AM, alla fine soltanto sfiorato.

La sua prima stagione nel Lamborghini Super Trofeo lo ha visto comunque concludere secondo in campionato con un prezioso bottino stagionale di 3 vittorie, 3 secondi e un terzo posto. Una delle sorprese del 2023 e tra i giovanissimi in evidenza. Così come Riccardo Ianniello, iscritto in classe Pro. Il rookie romano, appena 16 anni e alla prima stagione nell’automobilismo, ha affrontato l’ultimo round continentale del monomarca in equipaggio con un altro giovane driver della Capitale, Alessandro Fabi. I due il mese scorso con la squadra si sono laureati insieme campioni italiani GT Endurance 2023 in GT Cup Am proprio a Vallelunga e nelle due gare che hanno concluso il Super Trofeo Europa hanno artigliato un’ottima top-10 in rimonta in gara 1 (poi sfortunati in gara 2 conclusa nelle retrovie a causa di un contatto).

Il terzo equipaggio di Lamborghini Roma by DL Racing in azione a Vallelunga è quello formato dal 23enne pilota comasco Luca Segù e dal campione del SuperSport Series GT 2023 Federico Scionti, ovvero il terzo pilota romano schierato dalla squadra capitolina sul circuito di casa. Segù e Scionti hanno “preso le misure” al monomarca europeo di Lamborghini a Vallelunga anche loro rimontando alla grande in gara 1 (da 18esimi al via a sesti al traguardo) e concludendo indietro gara 2 rallentati da un contatto. L’ultima, prestigiosa sfida del 2023 sono le World Finals, che questo weekend Lamborghini Roma by DL Racing sempre a Vallelunga affronta in classe Pro con Ianniello sulla “Lambo” numero 50 e Segù-Scionti sulla numero 68 e in classe AM con Badawy sulla numero 62. La sfida mondiale prevede schierati al via anche i protagonisti delle serie Nord America e Asia: gara 1 sabato 18 prende il via alle 14.35 (classi AM ed LC) e alle 15.55 (classi Pro e Pro-Am); gara 2 domenica 19 scatta alle 11.55 (classi AM ed LC) e alle 14.50 (classi Pro e Pro-Am). Tutte sulla distanza di 50 minuti, le 4 gare saranno trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe .

Lamborghini ST Europe 2023: 4 giugno: Le Castellet; 1° luglio: Spa; 30 luglio: Nurburgring; 17 settembre: Valencia; 12 novembre Vallelunga; 17 novembre Vallelunga

Lamborghini ST World Finals: 18-19 novembre: Vallelunga

LamboRMbyDL I romani Ianniello e Fabi action Vallelunga02 2023 phErosMaggi_Lamborghini

LamboRMbyDL Il romano Scionti e il comasco Segu action Vallelunga02 2023 phErosMaggi_Lamborghini