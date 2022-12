L’Assessore allo Sport Figuccia ha consegnato l’attestato di benemerenza, a Salvo Amico, atleta agonista e coach dei Wolves, squadra di Cheerleading della Polisportiva Bonagia

Presente per l’occasione, a Palazzo delle Aquile, la Commissione Sport della Terza Circoscrizione di Palermo, composta dal presidente Francesco La Mantia, dal vicepresidente Francesco Siragusa e dalla consigliera Rosaria Supporta, e il presidente della Terza Circoscrizione, Gioacchino Vitale.

“É motivo di orgoglio per la nostra Circoscrizione, per Palermo e per l’Italia intera che Salvo Amico sia il primo giovane italiano e il primo europeo nella storia a far parte del team Navarro, uno dei tre team più forti degli Stati Uniti d’America – dichiarano i tre componenti della Commissione Sport – La disciplina del Cheerleading a luglio 2021 è stata riconosciuta dal comitato internazionale olimpico e sarà presente come disciplina sportiva nelle prossime Olimpiadi”.

“Crediamo – conclude la Commissione Sport del comune di Palermo – nello sport come strumento di socializzazione, d’inclusione e di crescita per i giovani e per questo motivo lavoriamo ogni giorno per portare avanti dei progetti e delle iniziative a carattere sportivo per il bene del nostro territorio“.

