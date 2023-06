L’AVIS di Marsala celebra la Giornata del Donatore. Il presidente Arrusicato: “il bisogno di sangue non va in vacanza”

L’Avis di Marsala operativa eccezionalmente anche ieri, ricorrenza della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”.

In questa occasione, il presidente Silvio Arrusicato ha lanciato un appello ai cittadini affinchè affluiscano sempre più numerosi per donare, sia in Avis che all’Ospedale. “Si avvicina il periodo estivo e c’è un calo fisiologico nella raccolta delle sacche, sottolinea Arrusicato; ma il bisogno di sangue non va in vacanza e il plasma per produrre alcune medicine è continuamente necessario”. Da un lato, infatti, il sangue è necessario per importanti interventi chirurgici (per operazioni a cuore aperto occorre una scorta di almeno 30 sacche); dall’altro, il plasmaderivati sono farmaci per il trattamento di patologie rare come l’emofilia di tipo A/B e di altre malattie gravi. Nell’insolita apertura di ieri (l’Avis, di regola, effettua raccolte nelle giornate di domenica e giovedì), sono stati una trentina i donatori – in linea con il trend positivo di questo primo semestre 2023 – che hanno ricevuto in omaggio anche manufatti realizzati nell’ambito del progetto Avis Junior.

