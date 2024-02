“Le Fleur et Composition”, alla Libreria del Mare di Palermo la nuova personale di Mauri Lucchese a cura di Letizia Marchione

Una mostra che racconta il talento pittorico di Mauri Lucchese, artista palermitano tra i più significativi, apprezzati e autorevoli dello scenario contemporaneo.

“Le Fleur et Composition” è il titolo della personale che si terrà dal 20 al 29 febbraio negli spazi della Libreria del Mare, in via Cala 50 a Palermo.

A cura dell’architetto e critico d’arte Letizia Marchione, l’esposizione rappresenta una straordinaria opportunità per approcciare e approfondire l’universo pittorico di Mauri Lucchese.

Profondo conoscitore delle più svariate tecniche, ha frequentato i grandi Maestri del Novecento siciliano ed è stato allievo di Renato Guttuso.

L’artista, il cui vero nome è Maurizio Lucchese, approda alla sua cinquantottesima esposizione personale: un traguardo che celebra un’esperienza culturale di altissimo profilo.

“Le Fleur et Composition” propone una trentina di opere in tutto, realizzate con tecniche diverse: pastelli acquerellati, olio, acrilici, china e acquerelli come le “donnine”.

Espressione, quest’ultima, che Mauri Lucchese utilizza per definire vasi con fiori e nature morte, oltre ai classici girasoli che gli sono tanto cari e che caratterizzano in modo distintivo la sua straordinaria produzione pittorica.

Uomo poliedrico e di profonda cultura, ha contribuito a svezzare numerosi artisti lanciandoli nel panorama pittorico locale e nazionale.

Da tempo Mauri Lucchese si dedica con grande successo anche alla scrittura: è autore di varie opere, dedicate soprattutto al patrimonio artistico, architettonico e gastronomico della città di Palermo, in cui esplora, anche sotto il profilo etnoantropologico, le tradizioni, gli usi e i costumi siciliani.

A oggi, ha pubblicato : “Palermo Mon Amour”, “La Real Palatina”, “Caravaggio e dintorni”, “Cannoli express”, “Abbanniaturi” e “Palermo storicissima”.

L’inaugurazione, che prevede un ingresso libero e gratuito, si terrà martedì 20 febbraio alle 17:00 alla presenza dell’artista che farà omaggio ai presenti delle stampe dei suoi dipinti.

Previsti gli interventi della curatrice Letizia Marchione, che presenterà le opere, della event manager Daniela Martino che ha promosso l’evento sui social e del direttore della Libreria del Mare Maurizio Albanese.

