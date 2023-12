Leonardo Bocci è al Teatro Garbatella con AO, il suo one man show

Dall’ 8 al 10 dicembre 2023 la web star romana torna in scena per mescolare comicità, ironia pungente e riflessione sociale

Dopo il grande successo delle repliche al debutto nel mese di ottobre, Leonardo Bocci torna a grande richiesta al Teatro Garbatella di Roma con AO, il one man show che lo vede protagonista assoluto.

Le repliche straordinarie dello spettacolo vanno in scena dall’ 8 al 10 dicembre 2023, una produzione StArtLab per la regia di Danila Stalteri. Un progetto ideato, scritto e interpretato dalla web star capitolina per raccontare al pubblico il suo lato più vero e genuino, quello che spesso i social network non mostrano. Una parte degli incassi della serata dell’8 dicembre saranno devoluti da StArtLab a SOS Villaggi dei Bambini, Organizzazione impegnata da 60 anni in Italia affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente (www.sositalia.it).

AO è un one man show – con qualche incursione nella scorrettezza della stand up comedy – nel quale Leonardo Bocci esce dagli schermi dei device per approdare nello spazio vivo e vero del palcoscenico, togliendosi di dosso tutti gli stereotipi e i cliché che lo hanno accompagnato fino ad oggi. Lo spettacolo ci restituisce una versione di Leonardo mai vista prima, senza sovrastrutture. Il palcoscenico è qui inteso come “nuova vita” o meglio, come luogo privilegiato dove raccontare la propria esistenza: l’infanzia, la famiglia, l’amore e l’ipocondria, ma anche i disagi dei 30enni di oggi e i quesiti esistenziali che non possono mai mancare, ma con la sincerità e la graffiante ironia – mai volgare e mai scontata – che contraddistingue l’attore romano.

Leonardo Bocci è attore, regista e sceneggiatore. I suoi video parodia realizzati con il duo Actual sono diventati dei cult sul web con oltre 20 milioni di visualizzazioni. Sempre con gli Actual scrive il libro ‘Noi, lei e Roma’ (Rizzoli, 2018). A inizio 2020 intraprende la sua carriera singolarmente ed esplode sui social durante il lockdown, diventando uno degli influencer romani più seguiti del web. Al cinema recita in ‘Giulia’ (2021) di Ciro de Caro e in ‘Gli ospiti’ di S. Moltrasio (2023).

A teatro lo abbiamo visto nello spettacolo ‘L’amore è una sostanza stupefacente’ accanto a Paola Pessot e in ‘Ti va di sposarmi?’ dove ha recitato accanto a Roberta Garzia, Danila Stalteri e Antonia Di Francesco.

TEATRO GARBATELLA

dall’ 8 al 10 dicembre 2023

AO

regia di Danila Stalteri

drammaturgia di Leonardo Bocci

con Leonardo Bocci

Luci e fonica: Andrea De Simone

Produzione: StArt LAB

INFORMAZIONI GENERALI

TEATRO GARBATELLA, Piazza Giovanni da Triora 15, 00154 Roma

Per informazioni e acquisto biglietti:

cell. 366 200 3502 – teatrogarbatella@gmail.com

Orari spettacoli: venerdì e sabato ore 21.00 | domenica ore 18:00

