LET a Singapore con V. E. Carta. Epson Tour con Roberta Liti

Al Laguna National di Singapore, dove la numero uno mondiale è la grande favorita, difende il titolo la belga Manon De Roey. L’azzurra torna dopo una settimana di riposo Epson Tour: Roberta Liti al Carlisle Arizona Women’s Golf Classic

La neozelandese Lydia Ko, numero uno mondiale, è la “stella” e grande favorita dell’Aramco Team Series – Singapore, il torneo del Ladies European Tour che si svolge dal 16 al 18 marzo sul percorso del Laguna National dove sarà in gara Virginia Elena Carta.

E’ il secondo dei sei eventi targati Aramco che si disputano con classifica individuale e a squadre e con un montepremi complessivo di un milione di dollari. Ha fatto eccezione il primo (Saudi Ladies International) che ha messo in palio cinque milioni di dollari ed è stato vinto dalla stessa Ko. La competizione a squadre avrà luogo sulla distanza di 36 buche in contemporanea nelle prime due giornate con team composti da tre proette (per la classifica validi due risultati su tre giornalieri, gli stessi che faranno graduatoria individuale) e da un dilettante. L’individuale è sulla distanza di 54 buche. Dopo 36 accederanno al round conclusivo le prime 60 delle 78 partenti.

Difende il titolo, conquistato a Bangkok, dove si è giocato lo scorso anno, la belga Manon De Roey in un field di qualità. Vi figurano tra le altre, infatti, la statunitense Danielle Kang, le svedesi Linn Grant, 23enne di Helsingborg, quattro tornei e la Race To Costa del Sol (ordine di merito) vinte lo scorso anno, e Johanna Gustavsson, le inglesi Meghan MacLaren e Lily May Humphreys, a segno nel precedente Joburg Ladies Open, la spagnola Ana Pelaez Trivino, la ceca Klara Davidson Spilkova. E ancora alcune past winner di tornei Aramco precedenti come la danese Emily Kristine Pedersen, la norvegese Marianne Skarpnord, la slovena Pia Babnik, l’inglese Bronte Law e la tedesca Chiara Noja.

Virginia Elena Carta torna in campo dopo una settimana di riposo. L’azzurra ha avuto un bell’avvio di stagione con un nono posto (Kenya Open), poi il suo rendimento è sceso fino a subire due tagli consecutivi nelle ultime due uscite e ora è ben decisa e riprendere il cammino interrotto nel modo che compete alle sue qualità.

EPSON TOUR: ROBERTA LITI AL CARLISLE ARIZONA CLASSIC – Secondo torneo stagionale dell’Epson Tour che si sposta dalla Florida in Arizona per la disputa del Carlisle Arizona Women’s Golf Classic (16-19 marzo) sul percorso del Longbow Golf Club a Mesa. Unica italiana in campo Roberta Liti dopo il buon debutto con il 16° posto due settimane fa nel Florida’s Natural Charity Classic al termine di una gara in cui è stata sempre in alta classifica.

Difende il secondo dei suoi due titoli la spagnola Fatima Fernandez Cano, 27enne di Santiago de Compostela, che ha vinto nell’unico evento a cui ha preso parte nella passata stagione. Infatti era sul LPGA Tour dove, però, in 17 presenze ha ottenuto un 66° posto subendo 15 tagli e costretta a un ritiro. Ora proverà a dare corpo a una nuova scalata verso il circuito maggiore.

Al via la francese Agathe Laisne, vincitrice in Florida, e le statunitensi Jillian Hollis, seconda, e Becca Huffer quarta con la taiwanese Heather Lin, anche lei della partita, in un field che comprende le altre americane Alexa Pano, Laura Wearn e Kim Kaufman, le thailandesi Jaravee Boonchant e Prima Thammaraks, le australiane Gabriela Ruffels e Robyn Choi, la svedese Daniela Holmqvist, la tedesca Sophie Hausmann, la filippina Clariss Guce, le paraguaiane Milagros Chavez e Sofia Garcia e la canadese Alena Sharp, che ha vissuto giorni migliori sul LPGA Tour. Il montepremi è di 335.000 dollari.

